[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 주간 신규실업수당 신청건구 깜짝 증가 영향으로 약세 출발했다.

15일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 1.1%, S&P500 지수는 1.2%, 나스닥 지수는 1.4% 각각 하락 출발했다.

애플, 테슬라, 아마존 등 시장 주도주들은 대부분 1%대의 약세를 보이고 있다.

이날 지수는 전일 스티븐 므누신 재무부 장관이 11월 대선전에 추가 경기부양 법안이 합의되지 못할 것이라고 언급한 데다 실업지표마저 부진하며 하락압력을 받았다.

므누신 장관은 이날은 민주당측과 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 진단 관련 예산에 대해서는 차이를 두지 않겠다는 입장을 드러냈다.

경제지원 법안과 관련해 민주당은 2조2000억달러를, 공화당은 1조8000억달러를 각각 제시하며 합의에 이르지 못하고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr