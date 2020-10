美 주간 신규실업 다시 증가‥89만건(상보)

예상보다 6만건 많아

2주이상 실업수당 신청은 1천만건으로 감소

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 신규 실업이 다시 증가세로 돌아섰다.

미국 노동부는 15일(현지시간) 지난주(10월 4일∼10일) 신규 실업수당 청구 건수가 89만8000건으로 집계됐다고 밝혔다. 전주의 84만5000명에 비해 5만3000건이나 증가했다. 전주의 신청건수도 84만건에서 84만5000건으로 확대수정됐다.

신규 실업수당 청구건수는 3주 만에 다시 증가세를 보이며 8월 말 이후 최고치를 기록했다. 이는 노동 시장 회복이 지연되고 있다는 우려를 키웠다.

다만 2주이상 실업수당 신청건수를 의미하는 계속청구건수는 1001만8000건으로 1118만3000건에 비해 100만건 이상 감소했다. 시장 예상치인 1070만건에 비해서도 감소폭이 컸다.

미 언론들은 하루전 스티븐 므누신 재무부 장관이 오는 11월 대선전까지 경기부양 법안 처리가 어려울 것이라고 언급한 뒤 고용지표가 부진이 확인됐다고 전했다.

신규실업수당 청구건수 발표 이후 뉴욕증시 주요지수 선물은 낙폭을 키우고 있다. 다우존스30산업평균지수 선물은 전일대비 1.24% 하락중이다.

