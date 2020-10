IMFC "코로나19 확산에 불확실성 큰 상황…모든 수단 동원"

[아시아경제 이광호 기자]국제통화금융위원회(IMFC)가 경제회복을 위해 정책지원을 지속하고 가용한 모든 수단을 동원하겠다고 말했다. 또 백신 등의 연구개발·제작·배분을 위한 국제공조 필요성을 강조했다.

IMFC는 15일 화상회의를 열어 채택한 공동선언문(코뮤니케)에서 "세계경제는 한시적으로 회복중이나, 국가별 상황은 상이하며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 지속으로 불확실성도 매우 큰 상황"이라며 이같이 밝혔다.

IMFC는 24개 이사국 대표로 구성되는 국제통화기금(IMF)의 최고위급 회의이다.

IMFC는 "위기극복을 위한 IMF의 회원국 지원조치(정책 권고, 역량 개발, 긴급 금융지원 등)들을 환영하며, 대출제도의 적극 활용 및 추가적인 정책수단 모색을 지지한다"고 언급했다.

이어 "최빈국·취약국 지원을 위한 IMF의 조치를 환영하며, 저소득국 채무상환 유예 이행을 위한 지속적인 노력을 촉구한다"고 덧붙였다.

IMFC는 또 "글로벌 금융안전망의 중심 역할을 하는 IMF가 강력하고 쿼타에 기반한 충분한 대출재원을 갖추도록 하겠다는 약속을 재확인 했다"고 말했다.

