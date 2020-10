한류 사랑 여전한 중국, 방송PPL 등 IMC 솔루션 제공하는 팅글 ‘TV 속 이 상품’ 러브콜 잇따라

지난달 7일, 중국 베이징 국가컨벤션센터에서 열린 ‘2020년 중국 국제서비스무역교역회’(CIFTIS) 내 한국관 행사가 성황리에 마무리되며 한류 열풍의 건재함을 드러냈다. 일 평균 9.5만 명이 몰린 해당 행사는 중국의 3대 대외 개방 전시회로 꼽히는데, 이 중 한국관은 90㎡로 12개 해외 국가관 중 가장 큰 규모를 자랑했으며 한국의 문화ㆍ관광ㆍ콘텐츠(영화ㆍ드라마 등)에 관심을 보이는 인파로 인산인해를 이뤘다.

시진핑 주석은 개막식 영상 축사에서 “개방ㆍ포용적 협력 환경을 함께 조성하길 원하며, 서로 윈윈하는 협력 국면을 창조해야 한다”며 중국이 대외 개방을 점차 확대하는 가운데, 외국 기업들의 진입 제한 영역을 지속 축소하겠다고 강조했다.

중국 내 확산되는 한류 콘텐츠의 파급 효과에 이어 한국의 인기 연예인이 방송에서 착용한 제품에 대한 관심 또한 증가하는 가운데, 통합 미디어 플랫폼 ㈜미디어허브의 ‘팅글(Tingle)-TV 속 이 상품’의 위상이 높아지고, 중국 및 해외 투자자들에게 매력적이고 전략적인 아이템으로 자리매김하여 러브콜이 쇄도하는 것으로 알려져 화제가 되고 있다.

‘팅글(Tingle)-TV 속 이 상품’은 한국의 ‘네이버’와 같은 중국 최대 포털 서비스 중 하나인 ‘바이두’에 텐센트뉴스, 망역뉴스, 소후망, 중화망, 풍황망 등 주요 매체를 통해 언론보도 된 바 있다.

‘팅글’이 제공하고 네이버가 운영하는 ‘TV 속 이 상품’ 서비스는 인기 드라마 및 예능 등 각 프로그램에 협찬 및 PPL(간접광고)된 제품의 정보와 판매처, 가격 정보를 소비자가 쉽게 찾아볼 수 있도록 플랫폼을 구성하여 호기심을 구매로 이어지게 하는 제휴 서비스이다.

네이버 뿐 아니라 11번가, 티빙 등 국내 대표 채널과의 제휴를 통해 방송 PPL, 방송 소품 협찬, 제작지원 및 자막광고 등 방송소식을 빠르게 접할 수 있도록 지원하고 있으며, 현재 국내 8,000여 개의 브랜드와 70만 건의 제품이 ‘팅글’의 ‘TV 속 이 상품’에 등록되어 있다.

2014년 대한민국 스마트미디어 대상 스마트미디어X 캠프 부문 최우수상을 수상한 ㈜미디어허브는 ‘방송 관련 아이템 정보 제공 방법 및 시스템’, ‘이미지 편집 장치 및 이미지 저작권 보호 시스템과 그 이미지 제공 방법’, ‘멀티미디어 서비스 시스템 및 그의 이미지를 이용한 동영상 제공 방법’ 등의 특허를 출원하여 해당 분야의 전문성을 인정받아 단순히 PPL로 끝나는 것이 아닌 미디어, 마케팅, 판매로 이어지는 프로세스로 구성된 ‘팅글’의 ‘TV 속 이 상품’ 플랫폼을 구축하였다.

이에 그치지 않고 소비자와 브랜드사 모두 만족할 만한 서비스를 제공하기 위해 끊임없는 R&D를 통해 진행된 금번 리뉴얼은 코로나19 이슈 이후 언택트 마케팅이 대두되는 시대 흐름에 맞추어 전반적인 마케팅 서비스 퀄리티를 향상시켜 ‘팅글’의 메인 서비스인 'TV 속 이 상품'과 어우러져 최대의 효율을 발휘하는 팅글 패키지 상품에서부터 SNS마케팅, 라이브 커머스 등 종합 마케팅 IMC 솔루션을 제공한다.

최근 각광받고 있는 라이브 커머스 서비스 물론, 공식 대행사인 ‘팅글 매니저’의 도입으로 새로운 마케팅 전략 수립 뿐 아니라 브랜드사 회원이 쉽고 편리하게 플랫폼의 서비스를 이용할 수 있도록 돕는다. 특히, 비대면 컨설턴트로 칭해지는 ‘팅글 매니저’는 온라인 소비가 증가하는 최근 시류에 맞추어 언택트 마케팅 서비스를 구축할 수 있도록 조력할 예정으로, 해당 서비스에 브랜드사의 관심이 몰리고 있다.

㈜미디어허브 박제범 대표이사는 “최근 언택트 시대에 걸맞은 ‘팅글’의 ‘TV 속 이 상품’에 대한 중국 내 기업 관계자들의 관심이 잇따르는 등 한중 콘텐츠의 교류와 관련하여 의미 있는 성과가 이어지고 있다”며 “중국 내 한류 사랑이 여전한 가운데 ‘팅글’ 플랫폼 또한 서비스 노출 채널을 드라마와 예능에 그치지 않고 추후 교양 및 온라인 영상으로 확장하여 한류 열풍을 선도할 폭넓은 서비스를 제공할 예정으로 해외 기업과의 브랜딩 협업 등 글로벌한 마케팅 솔루션을 제공하겠다”며 앞으로의 포부를 밝혔다.

