2020 스포츠산업 컨퍼런스, 16일 ‘뉴노멀 시대의 스포츠 산업 전망’ 언택트 개최

오는 10월 16일 문화체육관광부가 주최하고, 한국스포츠정책과학원이 주관하는 연간행사인 2020 스포츠산업 글로벌 컨퍼런스가 언택트 방식으로 개최된다.

매년 진행되어오는 스포츠산업 글로벌 컨퍼런스는 국내 컨퍼런스와 국제 컨퍼런스로 나뉘어 개최되고 있다. 그 중 제 1차 국내 컨퍼런스는 '뉴노멀 시대의 스포츠산업 전망'이라는 주제를 토대로, 연사와 청중이 직접 한자리에 모이는 전통적인 형식을 벗어나, "웨비나"라는 형태로 국민체육진흥공단 공식 유튜브 채널을 통해 전세계 동시에 생중계된다.

올해 스포츠산업 컨퍼런스는 Covid-19 위기를 맞아 급변하게 된 스포츠산업의 현장에 대한 이해를 바탕으로, 뉴노멀이라는 새로운 행동양식의 표준에 대해 정부, 체육기구, 민간기업의 측면에서 함께 현황을 파악하고 논의하고자 하는 목적에 의해 기획되었다.

이러한 기획 의도에 따라, ‘뉴노멀 시대의 스포츠 산업 전망’이라는 주제에 걸맞는 스포츠 산업 학계 및 산업계의 전문가들이 연사로 발표를 진행할 예정이다.

서울대학교 안주은 교수의 기조연설을 시작으로, 총 4명의 연사 (GGPL R&D 센터의 임정 센터장 / 발표내용 "스포츠 A.I와 스포츠 코칭", 4DREPLAY 솔루션기획팀 김경민 책임 / 발표내용 "감영상과 확장현실이 선사하는 스포츠산업의 새로운 가능성", 대한핸드볼협회 운영본부장이자 SK HTF의 안지환 팀장 / 발표내용 "K스포츠, K핸드볼의 온택트 교육 전략", 동양대학교 대학원 게이미피케이션학과 김정태 교수 / 발표내용 "스포츠 게이미피케이션") 가 발표를 진행하고, 동의대학교 김종백 교수를 좌장으로 하여 종합토론이 이어질 예정이다.

언택트로 진행이 되는 이번 2020 스포츠산업 컨퍼런스를 통해, 제한된 숫자의 청중에게만 허락되었던 유익한 정보의 공유가, 전세계 어디에서건 함께 공유할 수 있게 되었다는 점을 다시 한번 확인할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 전망된다.

2차로 이어지는 국내 스포츠산업 컨퍼런스는 12월 4일에 열릴 예정이며, 자세한 사항은 2020 스포츠산업 컨퍼런스 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

