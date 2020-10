망향(부산방향)휴게소가 휴게소 야외에 설치되었던 테이블에 칸막이를 설치 하여 코로나19 바이러스 확산 방지에 최선의 노력을 하고 있다.

매장내 테이블 뿐만 아니라 야외 테이블도 칸막이를 사용하여 한쪽만 앉을 수 있도록 조치를 하여 최대한 휴게소 이용객끼리 대면하지 않도록 유도하고 있다.

망향휴게소 김현중 소장은 “ 야외테이블을 한쪽 밖에 이용을 하지 못하여 고객들이 불편함을 겪을 수 있지만, 코로나19 바이러스 확산 방지를 위하여 우리 휴게소도 적극 동참하하여 확산방지에 최선의 노력을 다하겠다.”라고 말했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr