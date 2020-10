김근식 "2016년 광화문 촛불, 2019년 서초동 촛불이 더럽혔다"

조국 "지난해 시민들 촛불 없었다면 검찰개혁 법안 통과 없었을 것"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 14일 "광화문 촛불을 조국 비호를 위한 거짓 검찰개혁으로 더럽히지 말라"고 비판했다.

김 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "2016년 광화문 촛불은 검찰개혁을 요구한 게 아니었다"며 이같이 말했다.

그는 "당시 촛불은 불통의 무능한 대통령을 바꾸고 국정농단에 놀아난 청와대를 바꾸자는 요구였다"며 "박근혜와 문고리 권력과 최순실로 이어지는 청와대 개혁이 광화문 촛불의 요체였다"고 지적했다.

이어 "광화문 촛불을 결정적으로 더럽힌 건 2019년의 서초동 촛불"이라며 "청와대 권력을 끌어내렸던 광화문 촛불이 청와대 권력을 비호하는 조국 사수대의 더러운 촛불로 변질된 것"이라고 꼬집었다.

김 교수는 "2016년 광화문 촛불은 검찰개혁이 아니었고 대통령과 청와대의 개혁요구였다. 그런데 문재인 정권은 본래 촛불 개혁은 도외시한 채 거꾸로 대통령과 청와대 비호를 위해 권력에 충성하는 검찰 만들기에 촛불을 악용하고 있는 것"이라며 "제발 조국 살리기를 위해 그 숭고한 촛불 아무 데나 갖다 붙이지 말라"고 강조했다.

그는 또 다른 글을 통해서도 "남들도 아니고 본인이 자신을 그렇게 대놓고 순교자 운운하는 건 좀 면구스럽지 않나"라며 "자신의 입시 비리와 권력 남용 혐의가 유죄로 결론 나도, 자신은 검찰개혁 주장하다가 희생당한 피해자이기 때문에 억울하고 불쌍하다는 변명의 밑자락을 미리 까는 것"이라고 목소리를 높였다.

앞서 이날 조국 전 법무부 장관은 자신의 페이스북을 통해 "작년 오늘 10월14일 법무부 장관직을 내려놓았다. 당시 이하 작가님이 이런 그림을 올려주셨다"는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

조 전 장관이 올린 그림에는 조 전 장관의 모습을 한 촛불이 '검찰개혁'이 쓰인 폭탄의 심지에 불을 붙이는 모습이 담겨 있다. 또 그림에는 "고생하셨습니다. 미안합니다. 잊지 않겠습니다"라는 문구가 적혀있다.

조 전 장관은 "작년 하반기 시민들의 촛불이 없었다면 연말 검찰개혁법안 통과는 없었을 것"이라며 "누차 반복 강조하지만, 검찰개혁과 언론개혁은 정치적 민주화의 제도적 마무리"라고 했다. 이어 "검·경 수사권 조정은 미흡하나마 한 매듭을 지었다"며 "개정법 시행 후 궁극적으로는 '수사와 기소의 분리'로 나아가야 한다"고 주장했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr