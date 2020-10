"부모 번호 몰라? 정신 나간 XX"…윽박지른 초등 교사 "연차휴가 중"

피해 학생 부모, 담임교사 고소

도교육청·초등학교학교, 진상 조사중

[아시아경제 김봉주 기자] 전북 고창군의 한 초등학교 교사가 수업 시간에 학생에게 폭언을 하고 피멍이 들게 했다는 주장이 나오자 전라북도 교육청이 진상 파악에 나섰다.

14일 피해 학생 아버지 등에 따르면 지난 8월 초등학교 1학년 학생인 A(8) 군의 허벅지에서 피멍 자국이 발견됐다.

A군과 목욕하던 어머니는 피멍을 발견했고, 이에 대해 A군은 '담임 선생님 때문에 생겼다'고 말했다.

지난 7월에는 아이의 손바닥에서 멍을 발견한 아버지가 교사의 학대 사실을 확인하기 위해 아이에게 소형 녹음기를 주고 필요시 녹음하게 했다.

이후 지난 7일 A군이 가져온 녹음기에는 교사의 욕설과 폭언이 담겨 있었다.

교사는 수업 도중 A군이 아버지의 휴대전화 번호를 제대로 말하지 못하자 "뭐라고? 이 XX가 똑바로 말 안 해", "정신 나간 XX냐?", "야! 너희 아빠 전화번호가 뭐냐고", "부모님 전화번호도 몰라?"라며 학생에게 윽박질렀다.

당시 교사는 초등생들의 실종이나 유괴 위험성 등을 교육하며 부모님 전화번호와 주소를 알고 있는지 등을 물어본 것으로 전해졌다.

A군 아버지는 "선생님이 굉장히 강압적 목소리로 욕을 섞어서 말을 하고, 무언가를 던지는 듯한 소리가 녹음된 내용을 듣고 화가 났다"며 "초등학생에게 이렇게 하면 안 되는 것 아니냐"고 말했다.

이어 "담임 선생님은 '편식하는 아이의 몸을 붙잡으면서 타이르다가 피멍이 생긴 것 같다', '훈육 차원이었다'고 둘러대는 등 아무런 잘못이 없는 것처럼 이야기한다"며 "올해 처음으로 초등학교에 간 아이는 선생님의 폭언 때문에 심리적으로 위축돼 있다"며 분노했다.

A군 부모는 해당 교사를 아동 학대 혐의로 경찰에 고소했다.

해당 사건을 인지하게 된 초등학교와 도 교육청은 해당 교사를 임시로 교체하고 진상 파악 중이다.

도 교육청 관계자는 "담임 교사는 현재 연차휴가를 낸 것으로 알고 있다"며 "진상을 파악한 뒤 직위해제 등 여부를 결정할 방침"이라고 전했다.

