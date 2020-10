檢, 이상직·이원택 의원 기소

[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 4·15 총선 관련 공직선거법 위반 사건의 공소시효 만료 하루 전, 이상직 무소속 의원과 이원택 더불어민주당 의원을 재판에 넘겼다.

14일 전주지검은 사전 선거 운동과 허위사실 공표 등 혐의로 이상직 의원과 이원택 의원을 불구속기소 했다고 밝혔다.

이상직 의원은 중소벤처기업진흥공단 이사장 시절인 지난해 1~9월 3차례에 걸쳐 전통주 2600여만원 상당과 책자를 선거구민 377명에게 제공한 혐의를 받고 있다. A씨를 비롯한 선거캠프 소속 6명과 기초의원 2명은 총선 당시 당내 경선 과정에서 일반 당원과 권리 당원들에게 중복 투표를 유도하는 듯한 문자메시지를 발송, 이 의원에게 유리한 여론을 형성하려 한 혐의로 함께 기소됐다.

검찰은 이 의원이 이에 깊숙이 관여한 것으로 보고 그를 이 사건의 피의자로 전환했다. 또한 지난 2월 종교시설에서 유권자들에게 지지를 호소하며 명함을 배부한 것으로 알려졌다.

이원택 의원은 지난해 12월 11일께 김제시 한 마을 경로당을 방문해 당시 온주현 김제시의회 의장과 함께 유권자들에게 지지를 당부하며 사전 선거운동을 한 혐의를 받는다.

이 의원과 공천 경쟁을 벌이던 김춘진 전 의원이 이를 문제 삼아 전주지검에 고발장을 제출하면서 수사가 시작됐다.

