제17회 영천보현산별빛축제, 이달 30일부터 보현산 천문과학관 일원에서 온택트로 개최

10월 30일~11월 1일 3일간…별빛 토크 콘서트·별빛 나이트투어 등 다양한 스트리밍 영상 콘텐츠 송출

대한민국 최고의 천문ㆍ우주ㆍ과학 축제인 ‘2020 제17회 온택트 영천보현산별빛축제’가 오는 10월 30일(금)부터 11월 1일(일)까지 보현산 천문과학관 일원에서 온택트로 개최된다.

국내에서 별이 가장 잘 보이는 보현산 자락의 천문과학 인프라를 활용하여 매년 개최되는 영천보현산별빛축제가 올해는 특별히 코로나 확산방지를 위해 비대면을 뜻하는 언택트(Untact)와 온라인(Online)을 결합한 온택트(Ontact) 축제라는 새로운 시도로 랜선 관광객들과 만날 계획이다.

금년 ‘2020 제17회 온택트 영천보현산 별빛축제’는 전국 어린이들의 천문지식을 겨루는 ‘별빛 골든벨 온택트 2020’으로 축제의 화려한 시작을 알리게 된다.

또한 공식 행사로 ‘영천의 멋’, ‘별빛 토크 콘서트’, 유명 유튜버와 함께 블랙홀에 대해 알아보는 ‘온라인 주제관’과 ‘랜선팬미팅’, 보현산 천문대장과 떠나는 ‘별빛 나이트투어’를 비롯해 다양한 스트리밍 영상 콘텐츠가 송출될 예정이다.

특히, ‘별빛 골든벨 온택트 2020’은 전국의 별을 사랑하는 초등학생이라면 누구나 참여 가능하며 10월 9일부터 예선 참가 신청을 받아 다중 화상 참여 프로그램을 활용해 10월 17일 1차 예선, 24일 2차 예선을 진행한다.

예선을 통과한 최종 30명의 어린이들은 축제 첫날인 10월 30일 보현산 천문과학관에 마련된 ‘별빛 골든벨 2020 결선’ 무대에 나서 최후의 1인 자리를 놓고 경쟁하게 된다.

또한 축제위원회는 ‘2020 제17회 온택트 영천보현산 별빛축제’를 집에서 편안하게 즐길 수 있도록 온택트 관람 신청을 공식 홈페이지를 통해 받고 있으며 SNS 이벤트와 사전 참여 행사를 위해 다양한 경품도 준비해 놓고 있다.

최기문 영천시장은 “올해 별빛축제는 코로나19 사태 장기화로 10월로 연기하여 개최하게 되었지만 새로운 시도로 쉬지 않고 달려가는 별빛축제가 신개념 축제 문화를 선도하는 우수 콘텐츠로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

본 행사와 관련된 영상은 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있으며 자세한 내용 및 사전참가 신청은 ‘제17회 온택트 영천보현산별빛축제’ 공식 홈페이지 및 공식 SNS를 통해 확인 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr