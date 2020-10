'옵티머스 뿔난' 이재명 "국민의힘, 수준 낮은 정치음해 중단해라"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 야당인 국민의힘을 향해 음습하고 구시대적 정치공세를 중단하라고 촉구했다.

이는 최근 국민의힘이 5000억원대 펀드사기 옵티머스 사태와 관련, 청와대와 여당을 향해 무차별적 공세를 퍼붓고 있는 데 대한 강력한 경고 메시지다.

이 지사는 14일 페이스북에 올린 "국민의힘은 수준 낮은 음해정치 그만 하십시오'라는 글을 통해 "제가 남의 당 걱정할 입장은 아니지만 국민의 힘을 보면 참으로 안타깝다"며 "합리적 견제와 대안 제시로 '잘하기 경쟁'을 해도 모자랄 판에 명백한 허위사실에 기초해 음습하고 질 낮은 구시대적 정치공세나 하는 모습이 애잔하기까지 하다"고 직격탄을 날렸다.

그는 특히 "국민의힘과 보수 언론들은 연일 옵티머스 관련 모 회사가 이낙연 대표에게 복합기를 공여하고 사용료 수십만원을 대신 지급했다는 것과 제가 경기도 광주 봉현물류단지 조성과 관련, 패스트트랙을 통해 올 9월이내 인허가를 해주겠다는 허무맹랑한 사기범이 작성한 문서를 토대로 이낙연 대표와 저를 옵티머스 사기에 관련이 있는 것처럼 정치공세를 하고 있다"고 비판했다.

이 지사는 그러면서 "상식적으로 볼 때 압도적 대선후보 지지율을 가진 이 대표께서 뭐가 아쉬워서 계약문서와 통장입금 기록이라는 물적증거를 남기며 수십만원에 불과한 부당이익을 얻거나 묵인했겠느냐"고 반문한 뒤 "되려 연루설을 주장하는 측의 악의적 정치음해를 의심케 하는 대목"이라고 역공을 폈다.

또 "최소한 1년 이상 걸리는 물류단지 인허가 절차에 패스트트랙이란 존재하지도 않고, 4월에 신청했으니 9월내 인가는 커녕 이미 10월 중순이 되도록 초기 절차도 제대로 진행되지 못하고 있다"며 "광주시와의 협의난항으로 인허가는 요원한 만큼 저를 언급한 문서내용도 허구임은 누구나 금방 알 수 있다"고 덧붙였다.

광주봉현물류단지는 인허가 기관인 광주시가 주민 반발 등을 이유로 6개월째 결정을 미루면서 앞으로 한 발짝도 나가지 못하고 있다.

이 지사는 나아가 "공세 근거 문서들이 검찰 수사과정에서 유출된 것으로 보이고, 보수언론의 음해적 부풀리기 보도에 이어 국민의힘이 이를 정치공세에 악용하는 것을 볼 때 일부 정치검찰과 악의적 보수언론 그리고 국민의힘 3자의 합작품이 아닌지 의심된다"고 주장했다.

아울러 "허위사실에 기초한 선동으로 국민을 속이거나 부당한 정치공세를 통한 발목잡기에 따른 반사익으로 정치하는 시대는 갔다"며 "국민들은 이제 모래알이 아니라 1억 개의 눈과 귀, 5천만 개의 입으로 보고 듣고 토론하며 판단하고 행동하는 집단지성체여서 단 한점의 폭력이나 피해 없이 국민의힘 정권을 소환할 만큼 진화했다"고 야당과 보수언론에 충고했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr