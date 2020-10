통합노조, 공무원보수 관련 정부의 일방적 조치 비판

고통분담 참여에도 초과근무 수당 삭감당할 처지

[아시아경제 박종일 기자] 전국통합공무원노동조합(위원장 이충재)은 12일 논평을 발표, 행안부가 공무원보수와 관련된 사항을 일방적으로 조치한 것에 대해 비판했다.

통합노조는 논평에서 “코로나19 사태 이후 공무원들은 국민들과의 고통 분담에 동참해 왔다”면서 그러나 “공무원보수 문제와 관련하여 일방적으로 조정해도 된다는 정부의 태도에는 동의하기 어렵다”고 강조했다.

행안부는 지난 5월 ‘2020년 총액인건비 세부운영지침’을 각 부처에 통보했는데 2019년 임기제공무원 채용 등에 활용한 연가보상비 금액까지만 다른 인건비 항목을 사용해 충당할 수 있도록 허용해 주는 내용이다.

행안부가 이런 지침을 낸 것은 국가공무원들의 연가보상비 4300여 억원을 전액 반납, 코로나19 사태에 따른 긴급재난지원금으로 사용했기 때문이다.

이 가운데는 인건비로 쓰이던 365억원마저도 삭감돼 버려 다른 재원을 활용해야 하는 상황으로 알려졌다.

문제는 충당재원이 대부분 초과근무 수당이어 결과적으로 국가공무원들은 연가보상비 전액을 포기한 상황에서 초과근무 수당마저 줄여야 하는 처지라는 점이다.

통합노조는 이 문제와 관련, “당국이 공무원들과 상의하거나 의견을 수렴하는 절차도 없이 일방적으로 처리하는 태도는 지극히 부당하다”면서 당국의 인식과 태도전환을 촉구했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr