문 대통령, 피살 공무원 아들에 답장…유족 측 "실망감 앞서"

A4용지 1장 분량, 컴퓨터 타이핑 작성

유족 측, 14일 오후 1시 상세 내용 공개 예정

[아시아경제 임주형 기자] 인천 연평도 인근 해상에서 실종된 후 북한군에 피격·사망한 해양수산부 소속 공무원 이모(47) 씨의 고등학생 아들에게 문재인 대통령이 답장을 보냈다. 다만 유족 측은 편지에 대해 "(고인의 죽음이) 무시당한 기분이 들었다"며 실망감을 토로했다.

이 씨의 형인 이래진(55) 씨는 13일 '연합뉴스'와 통화에서 문 대통령이 보내온 답장에 대해 "위로 내용과 해경 조사 결과를 기다려보자는 내용 두 가지가 골자"라며 "그동안 방송에서 수차례 밝힌 내용인데 추가 대책이나 발언은 없었다"라고 이같이 말했다.

이래진 씨에 따르면 편지는 이날 오전 봉투에 담겨 등기로 도착했으며, A4용지 한 장 남짓한 분량이었고 손편지가 아닌 컴퓨터 타이핑으로 작성된 문서였다.

이에 대해 이래진 씨는 "고등학생 아들이 절규하는 마음으로 쓴 편지 답장이라 생각하기 어렵다"며 "실망감과 허탈한 마음이 앞섰다"고 했다.

이래진 씨는 14일 오후 1시 해양경찰청 앞에서 기자회견을 열고 편지의 상세 내용에 대해 밝히겠다는 입장이다.

문 대통령이 이 씨 아들 A 군에게 전달한 편지는 앞서 A 군이 문 대통령에게 보낸 편지에 대한 답장이다. 이래진 씨는 지난 8일 청와대 분수대 앞에서 고영호 청와대 시민사회수석실 행정관을 만나 해당 편지를 직접 전달한 바 있다.

당시 이래진 씨는 "가족을 대표해서 드린다"며 "대통령께 잘 전달해 진지하게 답변이 왔으면 한다"고 말했다.

해당 편지에서 A 군은 "여느 때와 다름 없이 (아버지와) 통화를 했고 동생에게는 며칠 후 집에 오겠다며 화상통화까지 했다"며 "이런 아빠가 갑자기 실종이 되면서 매스컴과 기사에서는 증명되지 않은 이야기까지 연일 화젯거리로 나오고 있다. 아무 것도 모르는 어린 동생과 저와 엄마는 매일 고통 속에서 살고 있다"고 토로했다.

이어 "아빠가 잔인하게 죽임을 당할 때 이 나라는 뭘 하고 있었나"라며 "한 가정의 가장을 하루 아침에 이렇게 몰락시킬 수 있는 자격은 누구에게 있나"라고 물었다.

또 A 군은 이 씨가 자진월북했다는 해양경찰청 중간조사결과에 대해서도 의혹을 제기했다. A 군은 부친에 대해 "수영을 전문적으로 배운 적이 없다"며 "39㎞를 그것도 조류를 거슬러 갔다는 것은 진정 말이 된다고 생각하시는지 묻고 싶다"고 했다.

그러면서 "(부친은) 대한민국 공무원이었고 보호 받아 마땅한 대한민국 국민"이라며 "국가는 아빠의 생명을 구하기 위해 어떤 노력을 했는지, 왜 아빠를 구하지 못하셨는지 묻고 싶다"고 덧붙였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr