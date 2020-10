박문옥 전남도의원 ‘청소년 육성 및 활동 지원’ 대표발의

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회는 13일 기획행정위원회 박문옥 위원장(더불어민주당, 목포1)이 대표 발의 한 ‘전라남도 청소년 육성 및 활동 지원 조례 일부개정조례안’ 이 제347회 임시회 제1차 상임위 회의에서 통과됐다고 밝혔다.

이번 조례안은 ‘청소년기본법’ 상 청소년 정책위원회 위원 구성 시 청소년을 포함하도록 규정하고 있다. 청소년기본법에 근거해 전남 청소년 육성위원회 위원 구성 시 ‘청소년’을 포함해 청소년들의 권익을 실질적으로 보장하기 위해서 개정하게 됐다.

조례안은 학교폭력 예방 및 청소년 보호·지원 업무 등 정보 공유를 통한 협력체계 공고화를 위해 협력기관·단체에 ‘전남지방경찰청’을 추가했다.

또 청소년 정책이 수립·시행되는 과정에서 정책 당사자인 청소년들의 의견이 충분히 반영되도록 청소년 육성위원회 위원 구성에 ‘청소년’을 포함했다.

박문옥 위원장은 “청소년들이 꿈과 끼를 마음껏 펼치길 위해서는 우수한 역량을 가진 청소년들이 도정에 적극 참여해 스스로 권익증진을 도모할 수 있어야 한다”며 “청소년 정책의 중요성에 대한 사회적 인식과 공감대가 퍼지길 바란다”고 밝혔다.

