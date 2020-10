[2020국감] "불법리베이트, 약이 아니라 기업의 잘못"…정부 "대안 고민중"

판매중지 발효 전 3개월치 밀어내기 횡행

유예기간 2주 사이 네달치 물량 팔아치워

[아시아경제 최대열 기자] 불법 리베이트로 처벌받는 제약사가 행정처분이 작동하기 직전 다량의 의약품을 미리 파는, 이른바 '밀어내기'가 일선 현장에서 빈번한 것으로 파악됐다.

불법 리베이트가 적발될 경우 해당 의약품을 팔 수 없기 직전까지 수개월치를 미리 팔아치운다는 얘기인데, 불법행위에 따른 처벌 실효성이 떨어진다는 지적이 나온다. 정부는 이러한 문제의식에 공감한다면서도 다른 법령상 처벌조항이 있는 만큼, 이중처벌이 되지 않으면서도 실효성을 높일 수 있는 방안을 살펴보겠다고 밝혔다.

13일 열린 식품의약품안전처 국정감사에서 강선우 더불어민주당 의원은 이 같은 문제점을 지적했다. 강 의원이 식약처와 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 '불법 리베이트 판매 정지처분 이후 매출 증가율'을 보면, 판매중단 처분 전 유예기간 2주 사이에 월평균 매출의 4배가량을 팔아치운 것으로 파악됐다. 한 제약사의 경우 월 평균 2억6000만원가량 팔던 약이 있었는데, 판매정지 처분사실이 알려진 후 실제 처분이 발효되는 2주간 9억3000만원어치를 팔았다.

강선우 "제재 실효성 없고 소비자만 피해"

식약처 "문제의식 공감하나 이중처벌 고민"

불법 리베이트는 약사법 위반사항으로 처음 적발되면 해당 품목에 대해 판매정지 3개월 처벌을 받는다. 2차 때는 판매정지 6개월, 3차는 허가취소다. 단 처분사실이 결정된 후 2주간 유예기간을 둔다. 이 기간에 판매정지 기간만큼의 물량을 도매상이나 약국에 판다는 얘기다. 보건복지부가 제출한 자료에 따르면 지난해 행정처분을 받은 8개 의약품이 판매중지 기간에 이뤄진 처방건수는 2765만개에 달했다.

강 의원은 "판매중단 기간에도 의사 처방은 이뤄지고 소비자가 약품을 찾을 것을 알기에 제약사도 중단기간에 판매할 양을 '밀어내기'로 공급한다"며 "(잘못을 한) 기업이 처분을 받아야 하는데 약을 행정처분하는 것으로 불편은 소비자가 지게 된다"고 말했다. 판매중지로 환자에게 필요한 의약품 처방이 제때 이뤄지지 않을 수 있어서다.

이어 "법을 위반해 마땅히 처벌받아야 할 기업이 아무런 제재를 받지 않고 있다"며 "하루 빨리 불법 리베이트를 방조ㆍ조장하는 행정처분을 개정해야 한다"고 강조했다. 이에 대해 이의경 식약처장은 "문제의식은 공감하나 불법 리베이트가 적발되면 건강보험 약가인하, 공정거래법상 과징금 부과 등의 처벌도 같이 이뤄진다"며 "(과태료 같은 행정처벌을) 이중으로 할지는 고민해 봐야한다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr