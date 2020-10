우승희 전남도의원, 지식재산 지원·창업 활성화 앞장

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회는 제347회 임시회에서 우승희 의원이 대표 발의한 ‘전라남도 지식재산 진흥에 관한 조례 일부개정조례안’이 13일 경제관광문화위원회 심의를 통과했다고 밝혔다.

지역지식재산센터는 지난 1978년부터 15개 시·도 상공회의소를 지정해 운영하며 지역의 발명풍토를 조성하고 있다.

또 지식재산권 인식 제고와 지역기업의 지식재산권 확보를 통한 경쟁력 강화와 지역의 지재권 창출 역량 강화 등 지역경제 및 국가 균형 발전을 목적하고 있다.

개정 조례안은 지역 내 지식재산권 창출을 촉진하고 지식재산 관련 분야 전문 인력을 확보해 업무 전문성이 검증된 기관을 도 지식재산 전담기관으로 지정하며 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원하는 근거를 마련했다.

우승희 의원은 “4차 산업혁명 시대에 지식재산권의 중요성이 점점 더 커지고 있다”며 “지역지식재산센터가 지역의 지식재산 창출 지원 및 지식재산 기반 창업 활성화를 위해 지방자치단체와 협력해 지식재산 경쟁력 강화를 위해 많은 관심이 필요하다”고 밝혔다

이 조례안은 오는 22일 전라남도의회 제347회 임시회 본회의를 통해 의결될 전망이다.

