전남도교육청, 유·초·특 교사 임용시험 2.84 대 1 경쟁

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 내년 ‘유·초·특 교사 임용시험’ 원서 접수 결과 총 437명 선발에 1240명이 지원해 평균 2.84대 1의 경쟁률을 보였다고 13일 밝혔다.

올해는 지난해에 비해 지원자 수는 증가했으나, 선발예정 인원이 93명으로 늘어나 전년 평균 경쟁률 2.9대 1(344명 선발에 996명 지원)과 비슷했다.

유치원 교사(일반)의 경우 69명 선발에 607명이 지원해 경쟁률이 8.8대 1로 선발 분야 중 가장 높았으며, 선발인원이 가장 많은 초등학교 교사(일반)는 242명 선발에 360명이 지원해 1.49대 1의 경쟁률을 나타냈다.

내달 7일에 실시하는 제1차 시험의 시험장소 등 구체적인 내용은 오는 30일 전남교육청 홈페이지에 공고하며, 합격자는 오는 12월 9일 발표한다.

제2차 시험은 내년 1월 13일부터 15일까지 진행되며, 최종합격자는 내년 2월 2일 발표 예정이다.

기타 자세한 선발 분야별 지원현황은 전남교육청 홈페이지에서 확인 가능하며, 시험 문의 사항은 유초등교육과에서 안내받을 수 있다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr