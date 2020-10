[증권사 상승 예상 종목] 대림산업, 대우건설, 제이콘텐트리 외

인공지능 투자비서 라씨로는 매일 각 증권사 리포트를 분석하여 증권사들이 상승여력이 크다고 판단하는 종목의 정보를 매일 오후 4시에 무료로 제공 중이다.

증권사들이 높은 목표가를 제시한 종목들 중에 숨은 진주가 발견된 가능성이 있어, 그 종목들의 리포트들만 유심히 살펴보는 투자자들이 많기 때문이다.

'AI라씨로'의 분석결과에 따르면 12일 국내 21개의 증권사에서 49개의 종목에 대해 76건의 리포트를 발표했다. 특히 증권사들은 대림산업(000210)과 동양생명(082640), 종근당홀딩스(001630)에 대해서 높은 목표가를 제시했다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

[투자자 관심 종목]

