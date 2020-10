"소녀상 철거 결정한 미테구, 日 압박으로 부담 느껴 철거하려는 것"

[아시아경제 김슬기 기자] 게르하르트 슈뢰더 전 독일 총리의 부인인 김소연 독일 노르트라인베스트팔렌주 경제개발공사 한국 대표가 13일 베를린시(市) 미테구(區)의 소녀상 철거 결정에 반대해 항의 서한을 보낸 가운데 "아직 미테구청으로부터 공식 답변은 오지 않았다"고 말했다.

이날 김 대표는 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'과 인터뷰에서 "미테구청에서 어떻게 대처할지 혼란스러워하며 내부적으로 회의를 하고 있을 것 같다"라며 이같이 말했다.

그러면서 "미테구청에서 일본의 압박으로 부담을 느껴 철거하려는 것 같은데, 독일 시민들의 반응은 전혀 다르다"라고 설명했다.

이어 "(사전에 알리지 않은 비문 내용이) '문제니 소녀상을 철거하겠다' 이것은 제가 알고 있는 독일 사람들의 논리적인 사고방식이나 역사의식에 있어서 전면적으로 대치되는 것"이라고 덧붙였다.

그는 "독일은 역사의식이 투철하고 민주주의와 시민의식, 의사 표현의 자유에 대해 학교 교육을 잘 받는다"라며 "(독일 시민들은) 전쟁의 피해를 받은 여성 인권에 대한 문제를 함께 기억하자는 것인데 소녀상이 왜 문제가 되는지 전혀 이해가 안 된다고 한다"고 강조했다.

앞서 지난 11일(현지시간) 김 대표는 자신의 페이스북에 슈테판 폰 다쎌 미테구청장에게 보낸 편지 내용을 게재했다.

그는 편지에서 "구청의 결정을 이해하기 어렵다. 잔인한 폭력의 희생자로 고통받는 위안부 피해 할머니들의 아픔을 저버리는 반역사적 결정"이라며 "남편과 함께 미테구가 소녀상 허가를 그대로 유지해주길 간곡히 요청드린다"고 했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr