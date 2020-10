에듀윌 경찰공무원 강기주 교수 “고득점 위해선 충실한 판례 학습이 필요해”

지난 9월, 경찰공무원 2차 필기 시험을 치른 수험생들 사이에선 형법 과목이 화제에 올랐다. 총론의 난이도 상승 때문이다.

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)에서 경찰공무원 형법 강의를 맡고 있는 강기주 교수는 “올해 2차 시험은 총론 문제가 어렵게 출제된 것이 특징이다. 단순히 판례만 묻는 것이 아니라, 판례와 학설을 석어 출제한 문제만 5문제였다. 판례의 결론만 암기한 수험생들에겐 당황스러운 출제 유형이었을 것”이라 설명했다.

강기주 교수는 경찰공무원 수험생들이 형법 고득점을 달성하기 위해선 ‘정석’대로 공부하는 것이 중요하다고 강조한다. 조문부터 판례까지 충실히 학습하는 것이 그가 말하는 정석이다.

“시험에서도 증명되었듯 조문 공부의 필요성은 점수를 위해서도, 또 판례 공부를 위해서도 꼭 필요하다. 중요한 조문은 꼭 암기하는 습관이 필요하다. 판례 공부에서도 단순히 결론만 공부할 것이 아니라 판례의 결론에 이르는 과정, 즉 이론까지 공부해야 안정적으로 경찰공무원 시험 고득점에 안착할 수 있다”고 전했다.

실제로 에듀윌 경찰공무원 강기주 교수의 강의는 조문과 판례에 대한 충분한 학습이 가능하도록 커리큘럼이 구성되어 있다. 실제 경찰공무원 필기 시험의 90% 이상이 판례에서 출제되는 만큼 철저히 판례 위주로 강의하며, 두문자 암기법으로 더 쉬운 암기를 돕는다. 또, 반복적인 기출문제 학습을 통한 확실한 내용 정리로 안정적 점수 기반을 마련해준다.

에듀윌 경찰공무원에서 2020년 1차 경찰공무원 시험에 합격한 김 모 합격생은 “교수님의 동형 모의고사 강의를 들으면서 실력이 많이 향상되는 것을 느꼈다. 항상 쉽게 가르쳐주셔서 이해가 잘 됐고, 잘 이해한 덕분에 암기도 잘 할 수 있었다. 교수님께 진심으로 감사드린다”고 합격 후기를 통해 감사 인사를 남기기도 했다.

경찰공무원 기초 이론부터 핵심 요약, 기출문제풀이와 모의고사까지 합격을 위해 체계적인 커리큘럼을 제공하는 강기주 교수의 강의는 에듀윌 경찰공무원에서 모두 만나볼 수 있다. 온라인 교육 과정은 물론, 독한에듀윌 노량진, 노원, 대전 경찰학원에서도 강의 수강이 가능하다.

한편, 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 12관왕에 빛나는 종합교육기업이다. 한국리서치 공무원 선호도, 인지도 조사 결과 1위에 올랐으며, KRI 한국기록원에 공인중개사 최다 합격자 배출 기록을 세 번 공식 인증받았다. 이와 같은 업계 유일 '합격자 수 최고기록'은 아무도 깨지 못한 기록이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr