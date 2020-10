“미술작품 감상으로 ‘코로나블루’ 극복하세요”

BNK경남은행갤러리 ‘강영화 개인전’ 열어

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] BNK경남은행은 ‘코로나블루’ 극복을 위한 미술작품 전시회를 연다.

BNK경남은행갤러리의 열 번째 대관 전시로 ‘강영화 개인전’이 30일까지 진행된다.

강영화 화백은 지난해 열린 제42회 경남미술대전에서 수채화 부문 대상을 수상했다. 그의 대표작 ‘공간의 노래’를 비롯한 서양화 20점이 전시되고 있다.

강영화 개인전은 BNK경남은행 본점을 방문한 지역민과 고객은 누구나 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 무료로 관람할 수 있으며, 코로나19로 갤러리를 찾지 못하는 관람객들을 위한 온라인 전시도 운영하고 있다.

김형수 사회공헌팀장은 “코로나19 여파로 일상에 큰 변화가 생기면서 많은 사람들이 우울감과 무기력증 등 코로나블루를 호소하고 있다”고 말했다.

김 팀장은 “강영화 화백의 작품에 등장하는 꽃과 나무 등 자연은 코로나19 시대를 살아가는 우리들에게 주변에서 흔히 볼 수 있는 풍경도 소중하다는 메시지를 전하고 있다”고 말했다.

