강기정 "라임 돈 5000만원 받았다? 새빨간 거짓말…靑 출입시 가방검사"

"사건이 물타기 돼 권력형 게이트로 변질"

[아시아경제 김연주 기자] 강기정 전 대통령정무수석이 라임자산운용 실소유주인 김봉현 전 스타모빌리티 회장에게 5000만원을 전달받았다는 의혹과 관련 "돈을 준 사람은 없는데 받은 사람이 저라는 것이다. 새빨간 거짓말"이라고 반박했다.

강 전 수석은 13일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 김봉현씨의 대리인 이강세씨가 청와대로 찾아가 돈을 전달했다는 말에 대해 "이강세씨를 청와대에서 20여분 만났지만 조언만 해주고 끝났다"며 "청와대를 출입할 때 소지품 검사가 철저한데 어떻게 5000만원이 든 가방을 들고 들어올 수 있겠느냐"라고 해명했다.

그는 "지난해 7월 MBC 사장 시절, 정치인으로 만났던 이씨가 갑자기 통화하자더니 보고싶다고 해서 청와대로 오라고 해 만났다"라면서 "끝마무리쯤 본인이 회사 대표인데 모 신문에서 기사를 자꾸 내서 어려워지고 있다길래 금융감독기관에 빨리 검사를 받아 종료하면 될 것이라고 조언했다"고 말했다.

그러면서 "청와대 직원, 하다못해 수석들도 출퇴근 때 가방 검사도 받고 들어올 때는 반드시 엑스레이 검색대를 통과하게 된다"며 "돈 5000만원을 가지고 들어온다는 그 자체는 청와대를 조금만 알면 불가능하다는 걸 알게 된다"고 설명했다.

김상조 실장에게 전화했냐는 질문에는 "전화하면 김영란법 위반이고 청와대는 그렇게 전화하지 않고 만난다"며 "거기서 김 실장에게 면전에서 화내듯 전화했다는 건 새빨간 거짓말"이라고 반박했다.

강 전 수석은 "이들은 금융 사기죄로 재판을 받고 있는 사람들이다. 두 사람 사이에서 어떤 다툼이 있는지 모른다"며 "김봉현은 이강세에게 돈을 줬다는 것이고, 이강세는 안 줬다는 것인데, 내가 돈을 받지 않았다는 걸 스스로 증명해야 하는 게 황당하다"고 지적했다.

그러면서 "김 전 회장이 지난 4~5월부터 이런 주장을 했다는데, 이강세씨가 돈을 전달했다면 나도 조사대상이었을 것인데 이씨가 전달하지 않았다고 하니 돈을 준 실체는 없어 조사받지 않은 것"이라며 "내가 금감원이나 청와대, 금융회사 등에 청탁했다는 증거도 없었다는 것"이라고 말했다.

김 전 회장이 허위진술을 한 배경에 대해선 "왜 그랬는지는 알 수 없으니 두 사람의 금융사기 사건인데 이 사건이 물타기 돼 권력형 게이트로 변질되고 있다"며 "김 전 회장이 이슈를 돌리는 데에는 성공한 것 같다"고 했다.

한편 강 전 수석은 전날(12일) 김 전 회장을 위증죄로 고소했다. 김 전 회장이 라임 검사 무마 청탁을 위해 강 전 수석에게 인사비 5000만원을 전달했다고 증언한 데 따른 것이다.

