中 시장 노린다! 제네시스 GV80 인증 완료! 첫 데뷔! 임박!

신청해 주셨던 분들 < 오성첨단소재(052420) > 단 1일 만에 상한가! 32% 수익 달성!

무료체험 신청해주신 모든 분들 축하드립니다. ^^

※”코로나19 치료제” 못 잡으신분들 괜찮습니다. 시원하게 또 한번 나갑니다 .

※드디어 시작합니다. 오성첨단소재(052420) 후속주 수요일 상한가입니다 .※

▶▶ 10월14일 엄청 크게 ‘상한가’부터 시작할 제네시스 GV80 중국 인증 완료 관련!‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련주! ▶ 무료체험 신청◀

현대차그룹의 고급 자동차 브랜드 제네시스가 첫 SUV 모델인 GV80의 중국 인증 절차를 마쳤다. 제네시스의 중국 데뷔가 한층 임박한 것이다!!

GV80은 2015년 출범한 제네시스의 네번째 모델이자, 첫 SUV 모델로 국내외에서 큰 관심을 받고 있다. 올 1월 국내 출시했으며 북미, 유럽 출시도 앞두고 있다!!

▶▶ 수요일 곧바로 ‘上’ 직행합니다. 빠르게 갑니다. 제네시스 GV80 중국 인증 완료!관련 수혜주! 놓치지 마세요 [‘제네시스 GV80 중국 인증 완료’ 관련 종목 지금신청]

“신청하고 3일동안 소액으로 매일 사봤는데 신기할 정도로 매일 상한가 수익이 나와서 정말 깜짝 놀랬어요. 어떻게 이게 가능한지 정말 대단합니다. 지금은 가입비 내고 VIP서비스 받은지 약3개월정도 지났는데 벌써 제 계좌에는 3천만원이 쌓여 있네요. 정말 감사 또 감사합니다. 아! 제 지인들에게도 적극 추천 중이에요.”

(VIP 직장인 이유진 41세 회원)

▶▶ “10월 14일 상한가” 오늘 까지만 제공하고 마감합니다.[‘제네시스 GV80 중국 인증 완료’ 관련 종목 받아보기!] ▶종목 받아보기◀

이제는 마지막이다 생각하세요. 이 기회 마저 놓치면 접으셔야 합니다.

정확히 “10월 14일” 폭발합니다! 놓치고 후회하지 마시고 단, 돈 100만원이라도 매수하세요!

▶▶ 딱! 30명 만 드립니다. “수요일상한가”! ▶지금 받아보기◀

※선착순 30명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

[오늘의 관심주]

# 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 179,500 전일대비 500 등락률 -0.28% 거래량 1,285,728 전일가 180,000 2020.10.13 13:28 장중(20분지연) 관련기사 3%룰 시뮬레이션 해보니…삼성·현대차 감사선임 '外人 손에'사회적 거리두기 완화에도…개미들의 선택은 '차·화·전'美 증시 급등에도… 코스피, 상승 출발 뒤 하락 전환 close # SV인베스트먼트 SV인베스트먼트 289080 | 코스닥 증권정보 현재가 7,260 전일대비 130 등락률 +1.82% 거래량 19,597,247 전일가 7,130 2020.10.13 13:28 장중(20분지연) 관련기사 SV인베스트먼트, 검색 상위 랭킹... 주가 1.68%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”미국에서 또 한번 제재 들어갑니다! 이번엔 中 전자결제 플랫폼이다! close # 한네트 한네트 052600 | 코스닥 증권정보 현재가 5,640 전일대비 50 등락률 +0.89% 거래량 4,095,167 전일가 5,590 2020.10.13 13:28 장중(20분지연) 관련기사 【전문가추천】 내일 (13일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' 한네트, 커뮤니티 활발... 주가 9.89%.빅히트 청약에 무려 27배나 수익을 본 기업이 있다?? 있다! close # SCI평가정보 SCI평가정보 036120 | 코스닥 증권정보 현재가 6,190 전일대비 150 등락률 -2.37% 거래량 5,192,739 전일가 6,340 2020.10.13 13:28 장중(20분지연) 관련기사 SCI평가정보, 검색 상위 랭킹... 주가 5.13%SCI평가정보, 주가 5330원.. 전일대비 5.13%SCI평가정보, 검색 상위 랭킹... 주가 6.31% close # 대호에이엘 대호에이엘 069460 | 코스피 증권정보 현재가 2,255 전일대비 50 등락률 -2.17% 거래량 1,183,427 전일가 2,305 2020.10.13 13:28 장중(20분지연) 관련기사 이번엔 '방산주' 폭락 vs '대북주' 회생대호에이엘, 철도 테마 상승세에 6.33% ↑【전문가추천】 독보적 기술력 완성 '반도체 관련주' 이 종목 주목하라 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.