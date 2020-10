"日, 韓에 강제징용 조치 없이 스가 방한 불가 입장 전달"

서울서 열릴 한·중·일 정상회담 참석 조건 제시…"연내 개최 보류 가능성"

韓 양보 끌어내려는 의도

[아시아경제 정현진 기자] 한국에서 열릴 차례인 한·중·일 정상회담과 관련해 일본 정부가 한국 측에 강제징용 문제에 대한 수용 가능한 조치를 내놓지 않으면 스가 요시히데 총리가 불참할 것이라는 입장을 전달했다고 13일 교도통신이 보도했다.

교도통신은 복수의 한일 관계 소식통을 인용해 일본 정부가 스가 총리의 의향을 반영해 이같이 한국 정부에 요구했다고 전했다. 이같은 입장은 지난달 말 전달됐으며 구체적으로 한국 법원이 압류한 일본 기업의 한국 내 자산이 현금화되지 않는다는 보증을 요구한 것으로 전해졌다.

일본 정부 소식통은 "현금화의 우려가 있는 한 총리는 한국에 가지 않는다"면서 "연내 (한·중·일) 회담 개최 환경은 갖춰지지 않을 것"이라고 말했다고 교도통신은 전했다. 앞서 일본 외무성 간부는 지난달 말 기자단에 강제징용 배상 소송과 관련해 한국 정부가 피고인 일본 기업 자산을 매각하지 않는다고 약속해야 총리가 한국을 방문할 수 있다고 밝혔다.

스가 내각이 한·중·일 정상회담 참석에 이런 조건을 건 이유는 한국 정부로부터 양보를 끌어내려는 의도로 보인다. 마이니치신문은 "한일 관계를 둘러싸고 일본 국내에서 보수층을 중심으로 역사 인식 문제를 배경으로 한 한국에 대한 반발이 거세지고 있다"면서 "일본 정부가 이러한 여론 동향을 근거로 강경한 자세를 보여줄 필요가 있다고 판단한 것으로 보인다"고 분석했다.

마이니치는 한국이 이러한 일본 정부의 요구를 받아들일 가능성이 낮아 한·중·일 정상회담의 연내 개최가 보류될 가능성이 크다고 전하기도 했다.

한·중·일 정상회담은 3개국이 돌아가며 개최하고 있다. 직전 3개국 정상회담은 지난해 12월 중국 청두에서 열렸고 이번에는 한국에서 열릴 차례다. 한국 정부는 이번 한·중·일 정상회담을 연내 서울에서 개최하는 방안을 추진해왔다.

