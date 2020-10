검찰, ‘나경원 자녀’ 사건도 수사 속도… 서울의대 교수 조사

[아시아경제 최석진 기자] 나경원 전 미래통합당 의원 자녀의 입시비리 의혹을 수사 중인 검찰이 12일 핵심관련자를 소환조사하며 수사에 속도를 내는 모습이다.

서울중앙지검 형사7부(부장검사 이병석)는 이날 윤형진 서울대 의대 교수를 참고인 자격으로 검찰로 불러 조사했다.

윤 교수는 나 전 의원의 아들 김모씨가 미국 사립고에 재학 중이던 2015년 김씨에게 서울대 의과대 실험실을 사용하도록 편의를 제공해주고 연구 발표논문에 ‘서울대 대학원’ 소속 연구원으로 김씨의 이름을 올려준 의혹을 받고 있다.

검찰은 이와 관련해 최근 서울대병원을 압수수색했다.

압수수색 과정에서 윤 교수의 연구노트 등을 확보한 검찰은 사실관계 확인을 위해 이날 윤 교수를 부른 것으로 알려졌다.

김씨는 2015년 8월 윤 교수의 지도로 미국 ‘전기·전자기술자협회 의생체공학콘퍼런스’에 게시된 발표문 2건에 각각 제1저자와 제4저자로 등재됐다.

서울대 연구진실성위원회는 지난 6월 김씨가 제1저자로 이름을 올린 발표문에 대해서는 ‘문제가 없다’고 결론 내린 반면, 하지만 김씨가 제4저자로 등재된 발표문에 대해서는 경미한 연구 윤리위반이라고 판단했다.

이와 관련 검찰은 서울대 연구진실성위원회를 압수수색하는 등 ‘봐주기 조사’ 여부도 수사 중이다.

한편 추미애 법무부 장관은 지난달 국회 대정부질문에서 나 전 의원 자녀 사건에 대한 여당 의원의 질의에 “(윤석열 검찰총장의) 수사 의지를 본 적이 없다”고 답한 바 있다.

추 장관은 이날 국회 법제사법위원회의 법무부 국정감사에서 다시 관련 질의를 받자 “검찰이 절차에 따라 필요한 수사를 진행하고 있다”며 “압수수색 영장이 처음에 일괄 기각됐지만 이후 서울대병원과 스페셜올림픽코리아(SOK)에 대해서는 (영장을) 재청구해 발부됐고, 지난 9월29일 압수수색을 실시했다”고 답했다.

이어 “(나 전 의원 딸 의혹과 관련) 성신여대에 대해서는 압수수색 영장 재청구 여부를 검토 중이라는 보고를 받았다”고 덧붙였다.

