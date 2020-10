"정치복수 당하고 있다" 나경원 주장에…신동근 "망상적 피해의식"

"나 전 의원, 검찰 나가 무죄 증명하면 될 일"

[아시아경제 임주형 기자] 나경원 전 미래통합당 의원이 12일 신동근 더불어민주당 최고위원을 겨냥해 "민주당 최고위원까지 나서 검찰에 수사 가이드라인을 주고 있다"고 주장한 가운데, 신 최고위원은 "나 전 의원이 경험한 세계가 저런 망상적 피해의식을 불러왔을 것"이라고 맞받아쳤다.

신 최고위원은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "검찰이 제대로 수사에 임할 것을 요구한 것"이라며 "이걸 검찰에 가이드라인을 제시한 거라고, 협박이라고 억지를 부린다"라고 이같이 말했다.

이어 "최고위원 완장 운운하고 괘씸죄에 걸려 정치 보복을 당한다는 주장에 이르러서는 웃어야 할지 울어야 할지 모르겠다"라며 "최고위원이 완장이 되고, 그 사람의 발언이 검찰에 대한 가이드라인이 되어 수사를 좌지우지하고, 심하게는 없는 죄를 만들어낼 수 있어서 협박으로 작용할 수 있는 세계를 겪고, 그것이 사고를 지배하는 경우가 아니고서야 어떻게 저런 발언이 나올 수 있을까 하는 의구심을 갖게 된다"라고 지적했다.

그러면서 나 전 의원을 향해 "검찰에 나가 자신의 죄 없음을 증명하면 될 일이다"라며 "더할 것도 없고 뺄 것도 없다. 수사와 재판의 터널을 통과하지 않은 진실은 진실이 아닌 경우가 많다는 것을 나 전 의원 스스로 잘 알 것"이라고 강조했다.

한편 나 전 의원은 이날 '민주당이 정치적 복수를 하고 있다'는 취지로 주장했다.

나 전 의원은 이날 페이스북에 쓴 글에서 "신 최고위원은 예나 지금이나 열정적으로 저를 괴롭힌다"라며 "이번에는 아예 제 항변마저 틀어막겠다는 것"이라고 말했다.

이어 "여당 최고위원 완장이 이렇게 무섭다"라며 "신 최고위원이 빨리 오길 바란다는 '그런 날'은 얼마나 무시무시한 날일까. 그것이 아마 이 정권이 꿈꾸는 검찰장악이 완성된 그런 날일 것"이라고 지적했다.

그러면서 "지난해 야당 원내대표로서 문재인 정권 권력 독주를 끝까지 막으려 했던 제가 '괘씸죄'에 걸린 것"이라며 "그래서 이토록 잔인하게 정치복수를 하고 있다"라고 주장했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr