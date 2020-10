'1년간 냉동실 보관' 음식 먹은 中 일가족 7명 사망

[아시아경제 김봉주 기자] 중국에서 냉동실에 1년간 보관한 음식을 함께 먹은 일가족 7명이 식중독으로 숨졌다.

12일 중앙(CC)TV 등 중국 언론에 따르면, 지난 5일 중국 헤이룽장성 지시시에 거주하는 왕 모씨 등 9명은 직접 만들어 냉장고에 보관해 뒀던 쏸탕쯔를 끓여 먹었다. 쏸탕쯔는 옥수숫가루를 발효해 만든 면 요리다.

이날 쏸탕쯔를 함께 먹은 9명 가운데 7명은 숨졌고 2명은 병원에서 치료를 받고 있다.

이와 관련해 중국 당국은 "현장 추출물을 검사한 결과 농약이나 살충제 성분 등이 나오지 않아 누군가 독극물을 넣었을 가능성은 배제했다"면서 "음식 재료를 냉장고에 1년간 냉동 보관해왔는데 이로 인해 식중독이 생긴 것으로 조사됐다"고 말했다.

당국은 곰팡이에서 나오는 독소의 일종인 아플라톡신이 기준치를 크게 초과한 것으로 나왔다고 설명했다.

중국에서는 지난 2015년에도 랴오닝성 라오양에서 쏸탕쯔를 함께 먹은 일가족 4명이 식중독으로 숨졌다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr