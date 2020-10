日고노 "스가, 아베와 다른 점은 트럼프와 골프외교 못한다는 것 뿐"

[아시아경제 정현진 기자] 일본 외무상을 지낸 고노 다로 행정개혁 담당상이 스가 요시히데 총리의 외교 수행 능력에 대해 골프 외교를 못할 뿐 문제가 없다는 입장을 내놨다.

12일 교도통신에 따르면 고노 담당상은 전날 도쿄에서 열린 한 패널토론회에 참석해 스가 총리의 외교 수행 능력이 불안하다는 견해를 부인하면서 "아베 신조 전 총리처럼 (도널드) 트럼프 미국 대통령과 골프 외교는 불가능하지만 그것이 유일한 차이"라고 말했다.

스가 총리의 외교 수행 능력에 대해서는 그가 취임할 당시부터 우려가 지속돼 오고 있다. 스가 총리는 자신이 아베 전 정권에서 대부분의 중요 외교 결정에 관여해왔다면서 문제가 없다는 점을 어필해왔다. 고노 담당상은 스가 총리의 외교 수완에 문제가 없다는 점을 강조하기 위해 이같이 발언한 것으로 보인다.

아베 전 총리는 트럼프 대통령과 '골프 외교'로 친밀한 관계를 구축했다. 2017년 2월 아베 전 총리가 미국을 방문했을 때 트럼프 대통령의 별장이 있는 플로리다에서 두 사람의 첫 골프 회동이 이뤄졌으며 같은 해 11월 트럼프 대통령이 일본을 방문했을 때는 사이타마현에서 아베 전 총리와 골프를 했다.

이후에도 2018년 4월 미국 플로리다주, 2019년 4월 미국 버지니아주, 2019년 5월 일본 지바현에서 함께 잔디 위에 서는 등 아베 전 총리와 트럼프 대통령의 골프 회동은 알려진 것만 5차례에 달했다. 이를 통해 두 정상은 돈독한 관계를 맺었고 미·일 동맹을 강조해왔다.

