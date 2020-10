완판 앞둔 포레나 루원시티 단지 내 상가 행정타운·역세권 탄탄한 입지 눈길

2조8798억 원의 사업비가 들어가는 인천 루원시티는 90만6349㎡ 부지에 주거·상업·행정단지 등을 짓는 사업으로 지난 2016년 기공식을 시작으로 사업이 본격화됐으며 아파트와 오피스텔 등의 주거시설 분양이 2018년부터 시작됐다.

인재개발원, 도시철도건설본부, 서부수도사업소, 미추홀콜센터, 인천관광공사, 인천연구원, 인천시설공단, 인천복지재단 등 9개 기관이 루원복합청사로 이전할 예정이다. 현재 인천시청 제2청사를 비롯한 공공기관들이 루원시티 이전 용역에 착수한 상태로 2021년 착공이 예정된 서울 7호선 연장 예타 통과 후 점진적인 상승세가 뚜렷하다.

주요 관공서가 집합되어 있는 행정타운 바로 앞 단지인 ‘포레나 루원시티’는 한화건설의 새로운 브랜드다. ‘FORENA’신규 브랜드 도입 이후 약 1년 만에 많은 수요자들에게 프리미엄 주거 브랜드로 각인되고 있다.

루원시티에서 최고 38.76대 1의 괄목할 만한 청약 경쟁률을 기록하며 전 타입 1순위 마감돼 단기간 완판을 일궈낸 ‘포레나 루원시티’ 단지 내 상업시설 또한 시선을 사로잡고 있다.

루원시티 핵심 입지인 공동2블록에 지하 4층~지상 29층, 14개 동 규모로 들어서는 포레나 루원시티 상가는 중심상업지구와 인접해 있으며 사업지 전면에 자리하는 복합행정타운과 인천 제2청사의 탄탄한 고정수요를 선점할 수 있는 기회로 떠오르고 있다.

인천 2호선 가정역과 7호선 연장 루원시티역(예정)의 더블역세권을 편리하게 이용할 수 있는 사통팔달의 교통환경을 완비한 포레나 루원시티 단지 내 상가는 향후 서울지하철 7호선 청라 연장선이 개통되면 강남권을 비롯해 인근 수도권 지역 진?출입 환경이 더욱 향상될 것으로 관측된다.

스트리트형 상가와 단지 내 상가가 함께하는 복합 스트리트형 상가로 조성되는 포레나 루원시티 단지 내 상가는 쇼핑뿐만 아니라 여가, 휴식, 문화, 먹거리 등을 총망라한 지역 명소이자 랜드마크 상가로 발돋움할 것으로 기대된다.

이러한 측면에서 총 1,128세대의 단지 입주민 독점 수요와 단지 주변 5,000여 가구를 품은 포레나 루원시티 단지 내 상가는 입지적 메리트와 브랜드 파워를 비롯해 탄탄한 배후수요, 더블역세권 등의 교통망, 차별화된 MD구성이 호평을 얻으며 실계약이 이어지고 있다는 게 분양 관계자들의 전언이다.

포레나 루원시티 상가의 홍보관은 인천광역시 서구 가정동 쓰리엠타워에서 공개 중으로 관련 정보 확인 및 문의는 대표전화로 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr