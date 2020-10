故 구하라 자택 금고 도난…유족 "면식범 추정"

[아시아경제 김봉주 기자] 가수 고(故) 구하라 자택에 도둑이 침입해 고인의 금고를 훔쳐간 사실이 뒤늦게 알려졌다.

구하라의 오빠와 지인은 지난 3월 고인의 청담동 자택에 금고가 사라진 사실을 확인하고 경찰에 신고했다.

도난 사건은 지난 1월14일 발생한 것으로 전해졌다. 금고에는 고인의 서류와 과거 사용하던 핸드폰 등이 들어 있었다.

관련해 연예 매체 '디스패치'는 구하라 집 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개했다. 영상에는 범인이 현관문 비밀번호를 누르고 출입을 시도하려는 모습이 담겼다.

구하라 오빠는 현관 비밀번호를 알고 있는 점으로 보아 면식범일 가능성이 크다고 추정했다.

한편, 걸그룹 카라 출신 구하라는 데이트 폭력과 리벤지 포르노 등의 피해로 우울증을 겪은 뒤 지난해 11월 극단적 선택으로 숨졌다. 구하라의 오빠는 현재 친모와 상속 재산 분할 소송을 진행하고 있다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민으로 전문가의 도움이 필요하면 자살예방상담전화 1393, 생명의 전화 1588-9191, 청소년 전화 1388에서 24시간 상담을 받을 수 있습니다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr