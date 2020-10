독서 경영으로 소통하는 정몽규 HDC그룹 회장

정몽규 HDC그룹 회장은 본인이 직접 읽고 임직원들에게 제프리 페퍼의 ‘파워’, 로버트 아이거의 ‘디즈니만이 하는 것’, 대니얼 J. 레비틴의 ‘석세스 에이징’, 라이언 홀리데이의 ‘스틸니스’를 추천했다.

‘파워’의 저자 제프리 페퍼 교수는 스탠퍼트대 경영대학원 석좌교수로 이 책에서 조직에서 권력과 영향력이 매우 중요하다고 말하며, 아이디어와 결정된 일을 실행에 옮기지 못하는 무능함이 오늘날 조직 내에 만연해 있다고 말한다. 개인의 성공과 조직의 탁월한 리더는 조직에서 어떻게 영향력을 발휘하는지, 개인의 성공과 조직의 혁신을 위해 리더는 무엇을 해야 하는지 말하고 있다.

로버트 아이거의 도서 ‘디즈니만이 하는것’은 월트디즈니컴퍼니를 지난 15년간 이끌어온 로버트 아이거가 1970년 중반부터 2020년까지 45년간 20가지 직무, 14명의 직속상사를 만나 경험한 이야기들을 통해 콘텐츠, 미디어 업계가 어떻게 변해왔는지를 말한다. 저자는 생생한 사례로 디즈니가 왜 픽사, 마블, 루카스필름, 21세기폭스 등 사상 유래가 없는 대규모 인수합병을 추진했는지, 그 배경과 거래의 자세한 속사정을 이야기했다.

노화의 잠재력을 끌어올리는 뇌과확의 힘에 관한 내용이 담긴 대니얼 J. 레비틴의 도서 ‘석세스 에이징’은 ‘미래의 행복은 뇌를 어떻게 단련하느냐에 달려 있다’고 보고, 뇌와 노화의 관계를 신경과학, 심리학, 뇌과학의 관점에서 표현하고 있다. 이 책을 통해 노후와 관련한 달갑지 않은 변화를 최소화하면서 노년기를 인생의 정점기로 만드는 방법에 대한 명쾌한 해답을 얻을 수 있을 것이다.

마지막으로 도서 ‘스틸니스’에서 저자 라이언 홀리데이는 우리 안의 고요를 어떻게 끄집어내 활용할 수 있을지를 말해준다. 위대한 사상가를 비롯해 현대 인물들까지 두루 살펴 동서양의 고대 철학과 시와 소설, 과학적 연구에도 의지하여 인간의 사상과 감정, 신체를 다스리는 데 도움을 줄 만한 전략에 대해 썼다. 공자, 예수, 석가모니, 존 스튜어트 밀, 타이거 우즈, 숀 그린, 안네 프랑크에 이르기까지 앞서 나가는 사람들의 비밀무기가 이 책 ‘스틸니스’안에 기술되어 있는 것이다.

이처럼 정몽규 HDC그룹 회장은 직원들에게 삶의 지혜를 얻을 수 있는 좋은 책을 추천하고 선물한다. 정몽규 HDC그룹 회장은 지난해 여름 전 계열사가 참여하는 독서토론회를 열어 미래학자 데이비드 스티븐슨의 ‘초연결’을 읽고 그룹 내 모든 팀이 함께 이야기를 나눠보는 시간을 갖자고 제안하며, 전 직원에게 ‘초연결’을 선물했다. 또한, 2018년에는 애니 듀크의 ‘결정, 흔들리지 않고 마음먹은 대로’, 2017년에는 토머스 프리드먼의 ‘늦어서 고마워’, 유발 하라리의 ‘호모데우스’ 등을 HDC그룹 전 임직원에게 선물하곤 했다. 2019년 신입사원과의 간담회에서는 한스 롤링의 ‘팩트풀니스’를 선물하기도 했다.

