한국도로공사 충북본부 단양(부산방향)휴게소는 ‘코로나19 대응 전문 위탁 방역 작업’을 실시했다고 밝혔다.

이번 방역 작업은 대규모 유동 인구로 인해 코로나19 감염 확산에 큰 우려를 표하고 있는 정부와 국민들의 보다 안전한 휴게소 이용을 위해 단양(부산)휴게소에서 진행하는 전문 방역 작업이다. 고객들의 왕래가 적은 시간대를 이용해 편의점, 화장실, 객석, 출입문, 창고, 기숙사, 사무실 및 폐기물 분리수거장 등 모든 시설에 대한 전문 업체 위탁 방역 작업을 실시하였다.

단양(부산)휴게소 김인현 소장은 “우리 단양(부산)휴게소를 방문하시는 고객님들의 코로나19 감염으로부터 보다 안전한 휴게소를 이용하실 수 있도록 자체 방역 작업뿐만 아니라 전문 위탁 방역 작업도 주기적으로 실시하여 코로나19 감염 확산 방지에 앞장서겠다.”고 밝혔다.

