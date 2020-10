수업 준비에 방역까지…교육 현장, 등교 인원 확대 부담

다음주부터 3분의 2까지 늘려

인력부족·감염병 재확산 우려



교사들 "수업 전념하게 해줘야"

맞벌이 학부모 "오후반 부담"

[아시아경제 이현주 기자] 각급 학교가 19일부터 등교 인원을 늘리게 됨에 따라 '교육과 방역' 두 마리 토끼를 모두 놓치는 건 아닐지 우려가 나온다. 앞으로 남은 1주일 동안 집단 감염을 차단하기 위한 교육당국과 현장의 대책 마련이 시급한 과제다.

12일 교육계에 따르면 각급 학교는 19일 이후 운영할 학사 방안 마련에 돌입했다. 전국 시·도교육청은 변경된 학사 운영 방안과 관련된 공문을 각급 학교에 전달할 예정이다. 교육부가 전날 보낸 공문을 토대로 등교 인원을 3분의 2까지 확대한다는 것이 핵심이다. 각 시·도교육청은 시도별 상황에 맞는 방안들을 마련해 전달할 것으로 보인다. 서울교육청은 초1·중1 학년 매일 등교를 포함한 밀집도 3분의 2 등교 확대 방안을 마련했다.

사회적 거리두기가 1단계로 완화됐지만 추석과 한글날 연휴가 얼마 지나지 않았음을 감안하면, 안심할 단계가 아니라는 게 교육 현장 목소리다. 초등학생 자녀를 둔 학부모 김모씨는 "완전히 예전으로 돌아가는 것도 아니고 등교 인원을 조금 늘리는 것뿐이라, 교육효과에 대한 기대가 크진 않다"며 "뚜렷한 방역 방법이 새롭게 마련된 것도 아니란 점에서 걱정이 앞선다"고 말했다.

특히 과밀학급인 경우 오전·오후반으로 분반 등을 해야 하는데, 초등학교 저학년 자녀가 오후 수업을 듣게 될 경우 맞벌이 가정의 부담이 가중될 가능성이 높다. 초등학교 2학년 자녀를 둔 한 학부모는 "지금까지 해왔던 돌봄 관련 활동들을 다시 조정해야 해서 상황이 복잡해졌다"며 "아이도 크게 반기지는 않는 분위기"라고 전했다.

교육 현장은 등교 수업과 방역까지 책임을 져야 해 이중 부담을 안게 됐다. 교육부는 기존 방역 인원 3만7000여명 외 1만명을 추가로 확대한다는 방침이지만 등교·급식 시간 뿐 아니라 쉬는 시간까지 조정해야 하는 상황에서 인력이 부족할 것이란 전망도 나온다. 한국교원총연합회 관계자는 "교사들도 등교 수업이 더 효과적이란 것을 알지만, 등교 확대 찬성률이 낮은 건 감염병 재확산 우려와 방역 작업 등 부담감이 작용하기 때문"이라며 "교육 당국은 교사들이 수업에 전념할 수 있도록 확실한 방역 대책을 세워줘야 한다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr