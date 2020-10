【화제의테마】 내일 (13일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選

저금리와 정부의 연이은 부동산 거래규제로 인해 시중 자금이 갈 곳을 잃자 주식시장으로 몰려들고 있다. 그러나 어떤 종목이 진짜 좋은지 몰라 투자자들이 선택에 어려움을 겪고 있다. 이에 데이드투자그룹에서는 원활한 주식투자를 돕고자 지금 꼭 잡아야하는 핵심 테마 4가지를 뽑아 보았다.

▶데이드투자그룹 단독포착 내일 '급상승' 예상 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[4위] 5G 관련주

디지털 뉴딜 정책의 영향으로 5G 관련주에 대한 관심이 높다. AI, 빅데이터, 스마트팩토리, 스마트시티, 자율주행자동차 등 미래 산업 성장에는 인프라 구축이 필수 인데 속도와 트래픽 모두 잡기 위해서는 5G망의 빠른 구축은 필수 불가결적 요소이다. 물론 빠질 수도 있다. 그러나 5G의 잠재력은 LTE 그 이상이다. 그거 하나만으로도 지금 잡아야한다.

▶데이드투자그룹 단독포착, '급상승' 예상 5G 관련주 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[3위] 태양광관련주

미 대선이 얼마 남지 않은 가운데, 태양광 관련주에 대한 관심이 뜨겁다. 트럼프 미국 대통령의 코로나 확진 이후 태양광 패널 확대를 공약을 내세우고 있는 바이든 후보의 당선 가능성을 높게 보면서 투자자들의 이목을 집중시키고 있다. 이 흐름이 시장에 반영되면서 태양광 관련주들의 상승폭이 날로 커지고 있다. 트럼프 대통령이 무리수를 두어가며 건재함을 과시하고 있지만 대세는 기울고 있음이 분명하다. 그리고 "주가는 당신을 기다려주지 않는다."

▶'바이든' 너만 믿는다! 급상승 예상 '태양광 수혜주' ▶클릭하고 종목 확인 (클릭)

[2위] 방탄소년단(BTS) 관련주

방탄소년단의 소속사 빅히트엔터테인먼트의 상장을 앞두고 관련주에 대한 관심이 뜨겁다. 또한, 방탄소년단의 영어 앨범 다이너마이트가 빌보드에서 21세기 최초 2주연속 1위를 차지하면서 1960년대 팝음악을 지배했던 비틀즈에 비견될 정도다. 방탄소년단의 경제적가치는 56조원! 투자하지 않을 이유가 없다.

▶수익률 다이너마이트 터진다! BTS 수혜주 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[1위] ?????

데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 1위 테마를 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

▶내일 급등 예상 '1위' 테마 확인하기 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

▶원하는 수익이 날 때까지...데이드투자그룹 '네버엔딩케어' (클릭)

관심종목: 윈팩 윈팩 097800 | 코스닥 증권정보 현재가 1,755 전일대비 55 등락률 +3.24% 거래량 6,843,839 전일가 1,700 2020.10.12 12:51 장중(20분지연) 관련기사 【핫이슈】 코로나 확산 여파, 관련 株 매수 시점은? 【전문가의견】 "전기차 관련 株, 적정 매수 시점 돌입했다" 떠오르는 중소형주 기대감 어느 정도.. 레버리지 3배 가능 close , 디지탈옵틱 디지탈옵틱 106520 | 코스닥 증권정보 현재가 709 전일대비 93 등락률 +15.10% 거래량 16,267,980 전일가 616 2020.10.12 12:51 장중(20분지연) 관련기사 디지탈옵틱, 의료용 광학시장 진출…"구강스캐너 광학엔진 공급"[특징주] 홍콩보안법 통과에 미중갈등 우려…티플랙스, 디지탈옵틱 등 희토류株 강세【전문가추천】 코로나 이후 급성장 예상 '5G 관련주' close , 시그네틱스 시그네틱스 033170 | 코스닥 증권정보 현재가 873 전일대비 48 등락률 +5.82% 거래량 12,333,141 전일가 825 2020.10.12 12:51 장중(20분지연) 관련기사 시그네틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 2.3%시그네틱스, 시스템반도체 테마 상승세에 19.33% ↑【전문가추천】 시장 규모 70배 이상 성장 기대 '수소차 관련주' close , 한솔홈데코 한솔홈데코 025750 | 코스피 증권정보 현재가 1,660 전일대비 25 등락률 +1.53% 거래량 23,165,248 전일가 1,635 2020.10.12 12:51 장중(20분지연) 관련기사 한솔홈데코, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 6.11% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제【증권가추천】 전기차 '허풍' 아니다...'이 종목' 꼭 사라 close , 이글벳 이글벳 044960 | 코스닥 증권정보 현재가 9,920 전일대비 1,180 등락률 +13.50% 거래량 5,986,739 전일가 8,740 2020.10.12 12:51 장중(20분지연) 관련기사 이글벳, 커뮤니티 활발... 주가 13.16%.이글벳, 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승세에 16.76% ↑“ㅇㅇㅇㅇㅇ” 진단키트 생산경쟁! 핵산추출장비 수출! 대박호재 떳다! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.