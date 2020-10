'카카오쇼핑라이브' 정식 오픈…카톡서 매일 생방송

쇼핑라이브 전담팀 신설…자체 스튜디오 설립

[아시아경제 이진규 기자] 카카오커머스는 라이브 커머스 채널 '카카오쇼핑라이브'를 정식 오픈했다고 12일 밝혔다.

카카오쇼핑라이브는 상품·브랜드에 관한 정보를 실시간으로 제공하고, 시청자와 쌍방향 소통하는 고객 중심의 라이브 커머스 서비스다. 카카오쇼핑라이브는 그동안 시범 서비스를 제공하면서 주 1~2회 생방송을 진행했는데, 앞으로는 하루에 1회 이상 라이브 커머스 방송을 선보일 계획이다.

카카오커머스 측은 "쇼핑라이브 전담팀을 신설하고 자체 스튜디오를 설립하는 등 콘텐츠 기획·제작 역량을 갖췄다"고 설명했다.

카카오쇼핑라이브는 톡 채널과 카카오 쇼핑하기, 카카오 선물하기 등에서 시청할 수 있다. 모바일 다음의 엠탑(m.top) 쇼핑 탭, 카카오톡 샵(#) 탭에서도 라이브 방송을 만날 수 있다. 카카오커머스는 전문가가 출연하는 정규 프로그램, 럭셔리 브랜드와 협업, 중소 상공인을 위한 방송 창구 등도 준비하고 있다.

카카오쇼핑라이브는 정식 오픈을 기념해 오는 14일까지 '카카오커머스 브랜드 슈퍼데이' 세일 이벤트를 벌인다. 아모레퍼시픽·삼성전자·현대백화점의 제품들을 라이브 커머스로 구매할 수 있다.

15~21일에는 중소상공인과 사회적 기업의 제품을 홍보하는 '홀가분마켓 라이브' 이벤트도 진행된다. 노라조·유빈·지숙·김풍 등 방송인들이 상품 안내자로 참여할 예정이다. 카카오커머스 관계자는 "실시간 소통이 가능한 라이브 커머스의 장점을 확대해 고객 중심 서비스를 펼치겠다"고 전했다.

