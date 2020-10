[아시아경제 임온유 기자] 이란의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 사망자가 역대 최대치를 기록했다.

11일(현지시간) 주요 외신에 따르면 이란 보건부는 이날 지난 하루 동안 251명의 신규 사망자가 나왔다고 밝혔다. 이로써 이란의 코로나19로 인한 누적 사망자는 2만8544명으로 늘어나게 됐다.

250명 이상의 일일 사망자 수는 역대 최다치였던 지난 5일 235명보다 크게 증가한 것이다.

또 이날 신규확진자는 3천822명이 추가돼 누적 확진자는 50만75명으로 늘어났다.

이란 정부는 앞서 코로나19 확산을 막기 위해 수도 테헤란 내 학교, 영화관, 미용실, 커피숍, 이슬람 사원(모스크) 등을 폐쇄한 바 있다.

