상호금융 연체율 6년만에 2% 넘어…"예방조치 시급"

[아시아경제 김효진 기자] 상호금융권의 대출 연체율이 올해 들어 크게 높아진 것으로 파악됐다.

11일 국회 정무위원회 소속 홍성국 더불어민주당 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 올 6월 말 기준 상호금융권 대출 연체율은 2.02%를 기록했다. 지난해 말(1.71%)보다 0.31%포인트 상승했다.

연체율이 2%대에 진입한 것은 2014년(2.55%) 이후 6년 만이다.

대표적인 서민금융기관인 상호금융권의 대출 연체율의 상승은 대출 상환에 어려움을 겪는 서민들이 늘어나고 있다는 의미다.

이에 대해 금감원은 상호금융권의 재무건전성을 나타내는 순자본비율이 지난 6월 말 현재 8.04% 수준(지도비율 2%)인 점을 고려할 때 이 같은 연체율 수치가 크게 우려할 수준은 아니라는 입장을 밝혔다.

홍 의원은 "그동안 서민금융기관 역할을 충실히 해온 상호금융권의 자산 건전성이 코로나19 사태로 훼손돼 서민들의 불안감이 커지지 않도록 금융당국의 지속적 모니터링과 사전적 예방조치가 절실하다"고 지적했다.

금감원은 상호금융권의 순자본비율이 6월말 현재 지도비율인 2%를 큰 폭으로 상회하는 8.04% 수준인 점을 감안할 때 2.02%의 연체율이 크게 우려할 수준은 아니라는 입장이다.

금감원은 다만 "코로나19 사태가 장기화될 경우 자본규모가 영세한 조합의 부실화가 우려되므로 연체율 추이에 대한 모니터링을 강화하고 상호금융권의 손실흡수능력을 제고토록 지도하겠다"는 방침을 밝혔다.

