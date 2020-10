목포해경, 갯벌에 고립된 어린이 4명 ‘긴급구조’

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영광에서 조개를 채취하던 일가족이 갯벌에 고립되었다가 출동한 해경에 긴급 구조됐다.

목포해양경찰서는 10일 오후 2시 4분께 전남 영광군 백수읍에서 어린이 4명이 고립됐다는 신고를 받았다.

신고를 접수한 해경은 즉시 경비정과 목포항공대 헬기를 현장으로 급파해 갯벌에 고립된 어린이 4명을 모두 구조했다.

해경에 따르면 이들은 구미에서 나주 친척 집을 방문한 K씨 일가족으로, 영광에 들려 갯벌 조개잡이를 하다 고립된 것으로 알려졌다.

해경은 구조된 어린이 4명을 안전지대로 이동시킨 후 부모에게 인계해 무사히 귀가 조치했다.

목포해경 관계자는 “최근 가족 단위의 갯벌 관광객이 많아지고 있다”며 “조개잡이 시에는 반드시 물때를 확인하고 주위에 어른이 동반해 안전에 주의해 줄 것”을 당부했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr