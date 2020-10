[전문] 주민들에겐 "미안하다" 눈물, 미국엔 "전쟁 억제력" 경고…김정은 연설

김정은 북한 국무위원장은 10일 평양 김일성광장에서 열린 노동당 창건 75주년 열병식에서 미국을 직접 언급하지 않은 채 자위적 억제력을 지속 강화하겠다는 의지를 재확인했다.

그러면서도 남측에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)를 극복하고 "다시 두손을 마주 잡는 날이 찾아오기를 기원한다"며 유화적 메시지를 보냈다.

내부적으로는 대북제재와 코로나19, 자연재해로 어려움을 겪는 주민들에게 미안한 마음을 거듭 피력하면서 눈물을 훔치기도 했다.

다음은 조선중앙통신이 보도한 연설문 전문.

