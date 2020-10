경찰, 울산 주상복합아파트 화재 원인 수사 속도…피해자 지원도

경찰, CCTV 등 확보

안전시설물 보강 뒤 2차 감식 벌일 예정

[아시아경제 이관주 기자] 93명의 경상자를 내고 15시간 40여분만에 꺼진 울산 남구 주상복합아파트 화재 원인을 밝혀내기 위한 경찰 수사가 속도를 내고 있다.

10일 경찰에 따르면 울산지방경찰청은 불이 난 주상복합아파트 삼환아르누보 건물 안팎의 일부 폐쇄회로(CC)TV를 확보해 분석하고 있다. 경찰은 주변 다른 건물에 설치된 영상 자료 등도 확보하고 있다.

경찰은 목격자 등을 상대로 불이 난 당시 상황을 탐문하는 한편, 관리사무소 등에서 화재 관련 서류와 장비 등도 확보한 것으로 전해졌다.

경찰은 전날 국립과학수사연구원, 소방 등과 함께 1차 합동감식을 벌였다. 다만 2차 감식에는 시일이 소요될 것으로 예상된다. 불이 난 아파트 천장 등에서 낙하물이 발생할 가능성이 보여 감식 요원들의 안전을 담보할 수 없다는 이유에서다.

경찰은 안전시설물을 먼저 설치한 뒤 추가 감식에 나설 방침이다. 현재로선 화재 지점을 정확히 특정할 상황은 아니라고 경찰은 설명했다.

경찰은 이밖에 피해 주민 지원을 위한 피해자보호팀을 구성했다. 주민 190여명이 있는 임시보호소에 상담 창구를 마련하는 한편 피해자 지원제도를 적극적으로 안내하고 구호 물품을 배부할 계획이다. 다친 주민들에 대해서는 심리상담을 전개한다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr