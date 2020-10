[신간안내]'다시 태어난 뿔 공룡, 큰 머리 이야기'·'나의 빨간 모자'

◆다시 태어난 뿔 공룡, 큰 머리 이야기= 뼈 화석과 발자국 흔적에 근거해 공룡의 생태를 재구성한 유아 그림책. 주인공은 트리케라톱스다. 먹이인 푸른 풀을 찾아 북쪽으로 향한다. 온갖 위험이 도사리나 지혜로운 리더십으로 고난을 헤쳐간다. 동물학자 임종덕씨가 감수해 깊은 지식을 자연스레 배울 수 있다. 공룡 그림이 피부 결까지 세밀하게 표현돼 상상력과 지적 호기심을 충족한다.(김황 지음/김명곤 그림/재능교육)

◆나의 빨간 모자= 삶의 지혜와 꿈을 담은 유아 그림책. 제목의 ‘빨간 모자’는 할아버지가 평생 사용한 물건이다. 할아버지는 사랑하는 아이에게 선물하며 다양한 활용법을 알려준다. “네가 할 수 있는 모든 것이 담겨 있어.” 아이가 앞으로 걸어갈 세상은 할아버지가 겪었던 그것과 다르다. 하지만 긴 세월 얻은 삶의 지혜는 세상을 마주하는 데 분명 힘이 될 수 있다. 가족의 사랑을 바탕으로 전하는 소중한 지혜이기에…. (레이첼 스텁스 지음·그림/김영선 옮김/재능교육)

