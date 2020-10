美 전문가 "北 신형 ICBM이 새 전략무기"

"다탄두 탑재 가능"

"이동식 ICBM 중 가장 커"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 북한 전문가들은 10일 북한이 열병식을 통해 '새 전략무기'인 신형 액체연료 대륙간탄도미사일(ICBM)을 공개했다고 분석했다.

북한 전문가 멜리사 한햄 스탠퍼드대 국제안보협력센터 CISC의 대량파괴무기WMD 전문가는 10일(현지시간) "새로운 ICBM은 액체연료를 사용하는 다탄두 각개목표설정 재돌입 비행체(MIRV)를 탑재할 수 있을 것"이라고 판단했다.

이는 기존 화성-15형에 비해 커진 크기를 감안하면 더 강한 추진력을 보유해 여러 개의 탄두를 장착할 수 있을 것이라는 분석이다.

북한의 신형 ICBM은 11개의 바퀴축을 가진 이동발사대(TEL)에 의해 실려 열병식 끝 부분에 등장했다. 기존 화성15호에 비해 직경도 불어나고 길이도 길어졌다.

한햄은 신형 ICBM의 등장 장면에 주목한 후 곧 이어 자신의 분석을 소개했다. 단 한햄은 MIRV가 존재해야 신형 ICBM에 탑재할 수 있을 것이라는 전제를 달았다.

안킷 판다 미국 과학자연맹 선임 연구원도 이번 신형 ICBM이 이동형 미사일 중 전세계에서 가장 큰 액체연료를 사용한 것으로 파악했다. 그는 새 ICBM을 화성-16형이며 KN27일 것으로 추정했다. 판다 연구원도 신형 ICBM이 북한의 새 전략무기라고 단정했다.

북한전문사이트인 38노스의 마틴 윌리엄스도 신형 ICBM에 대해 "11개 축을 가진 이동식발사대에 실린 새로운 미사일"이라고 언급했다.

MIRV는 김정은 북한 국무위원장이 지난해 연말 전원회의 보고에서 언급한 ‘새 전략무기’일 가능성이 거론돼왔다.

MIRV는 탄두에 여러 개의 핵탄두 재진입체(RV)가 들어있다. 한 발의 ICBM으로 복수의 목표물을 타격할 수 있는 고차원 무기로 미국과 러시아, 중국만이 보유 중이다.

