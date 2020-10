[아시아경제 오주연 기자] 북한이 10일 노동당 창건 75주년 기념 열병식에서 신형 대륙간탄도미사일(ICBM)을 공개했다. 미국 본토를 겨냥할 수 있는 수준으로 알려졌다.

이날 오후 북한 조선중앙TV가 중계한 열병식 마지막 순서에는 11축 22륜(바퀴 22개)의 이동식발사차량(TEL)에 실린 신형 ICBM이 등장했다.

북한이 마지막으로 개발한 화성-15형(9축 18륜)보다 미사일 길이가 길어지고 직경도 굵어져 사거리가 확장된 것으로 추정된다. 특히 미사일의 탄두부 길이도 길어져 '다탄두 탑재형'일 가능성도 있다.

