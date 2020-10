"사고 날 뻔 했잖아"…60대 폭행 영상 자랑스레 올려

[아시아경제 최은영 기자] 도로에서 유턴한 60대 운전자를 마구 폭행해 뇌진탕에 이르게 한 30대 남성이 경찰에 입건됐다. 이 남성은 해당 장면이 담긴 블랙박스 영상을 스스로 온라인에 업로드한 것으로 밝혀져 논란이 커지고 있다.

10일 경기 평택경찰서는 맞은편 차로에서 유턴한 다른 운전자를 폭행한 혐의로 A 씨(30) 을 불구속 입건했다고 밝혔다.

A 씨는 9일 오전 11시 45분경 평택시 팽성읍 한 도로에서 60대 운전자 B 씨를 손과 발 등을 사용해 마구 폭행한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과 A 씨는 도로상에서 유턴하던 B 씨의 차량과 부딪힐 뻔 하자 "사고가 날 뻔했다"라고 욕설하며 다짜고짜 폭행한 것으로 밝혀졌다.

A 씨는 B 씨의 얼굴을 주먹으로 수차례 가격하고 B 씨가 도망가려 하자 목을 잡아 길거리에 넘어뜨리고 발로 밟는 등 폭행을 이어가다 보다 못한 주변 운전자들이 말리자 멈췄다.

B 씨는 뇌진탕 증상을 일으켜 병원에 입원해 치료를 받는 중인 것으로 밝혀졌다.

이 사건은 당시 폭행 장면이 그대로 담긴 블랙박스 영상이 인터넷에 올라오면서 외부에 밝혀졌다. 영상은 A 씨가 직접 온라인에 업로드한 것으로 확인됐다.

경찰은 A 씨를 폭행 혐의로 입건하고 조만간 소환 조사할 방침이라고 밝혔다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr