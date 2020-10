윤이상평화음악상에 '엘 시스테마' 설립자 아브레우

[아시아경제 박병희 기자] 베네수엘라의 저소득층 청소년 음악교육 체계인 '엘 시스테마'를 만든 호세 안토니오 아브레우(1939~2018)가 2020 윤이상평화음악상수상자로 선정됐다고 윤이상평화재단이 9일 밝혔다.

음악가이자 경제학자인 아브레우는 1975년 엘 시스테마를 설립해 빈곤층 아동과청소년들에게 음악교육으로 희망을 심어줬다.

정식 명칭이 베네수엘라 국립 청년 및 유소년 오케스트라 시스템 육성재단인 엘시스테마는 조건 없이 악기, 수업료, 외출비 등을 지급한다. LA 필하모닉의 구스타보 두다멜 음악감독은 엘 시스테마를 거쳐 세계적인 지휘자로 성장했다.

2020 유네스코음악창의도시상에는 한스 크리스티안 오일러ㆍ유라시아페스티벌, 홍콩 차이니즈 오케스트라, 루이지 피오바노와 알도 오르비에토, 세마나스 무시칼레스 데 프루티야르, 트라이엑트(오케스트라) 등이 선정됐다.

2005년 창립된 윤이상평화재단은 국제윤이상음악상, 국제윤이상작곡상 등의 이름으로 윤이상 선생의 생각과 음악을 계승 발전시켜온 음악인들을 시상해왔다.

윤이상평화음악상 수상자에게는 상금 3만달러(약 3460만원)가 수여된다. 유네스코음악창의도시상에는 통영시의 협조로 1인당 5000달러(약 580만원)가 지급된다.

시상식은 오는 11일 경기 파주 도라산역에서 열린다.

