김정은, 北 열병식서 "북과 남, 손 맞잡는 날 오기 기원"(상보)

[아시아경제 오주연 기자] 김정은 북한 국무위원장이 10일 열린 노동당 창건75주년 열병식에 참석해 "북과 남이 두 손 마주잡는 날이 찾아오기를 바란다"고 말했다.

김 위원장은 평일 김일성 광장에서 열린 이날 열병식에서 "사랑하는 남녘 동포들에게 보건 위기가 극복되고 굳건하게 손 맞잡길 기원한다"면서 이같이 전했다.

조선중앙TV는 10일 저녁 7시부터 열병식 중계를 시작했다. 공개 방송은 이날 자정에 진행한 열병식을 녹화한 것으로 평양 김일성 광장에서 시내 야경을 배경으로 진행됐다. 통상 과거 열병식이 오전 10시께 개최해왔던 것을 상기하면 자정에 진행한 것은 상당히 이례적이라는 평가다.

열병식에는 김 위원장과 김여정 노동당 제1부부장 등이 직접 참석했다. 김 위원장은 회색 정장을 입고 등장해 육성 연설을 펼쳤다.

김 위원장은 우선 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태를 언급하며 "한 명의 악성 바이러스 피해자도 없이 모두가 건강해 주셔서 정말 고맙다"고 말했다. 또한 "예상치 못하게 맞닥뜨린 방역 전선과 자연재해 복구 전선에서 인민군 장병이 발휘한 애국적 헌신은 감사의 눈물 없이 대할 수 없다"며 울먹이기도 했다.

경제 제재 등에 따른 어려움을 호소하며 미안함도 전했다.

김 위원장은 "연초부터 예상치 않았던 엄청난 도전과 장애로 힘겨웠다"며 "가혹하고 장기적인 제재 때문에 모든 것이 부족한 상황서 비상 방역도 해야하고 자연 재해도 복구해야하는 난관에 직면했다"고 언급했다.

이어 "인민들로부터 절대적으로 지지를 받고 있지만 아직 노력이 부족해 생활 어려움에서 벗어나지 못하고 있다"며 "보답하지 못해 면목이 없다"고 말했다.

군사력과 관련해서는 '전쟁 억제력'이라는 표현을 쓰며 이를 남용하거나 선제적으로 사용하지는 않겠다고 강조했다.

김 위원장은 "강력한 군사력은 그 누구를 겨냥한 것이 아니라 우리 스스로를 지키자고 키우는 것"이라고 힘줘 말했다. 다만 어떤 세력이든 국가 안전을 위협한다면 선제적으로 총동원해 응징하겠다고 밝혔다.

김 위원장은 "인민들의 복리를 증진시키고 이상적인 사회를 위해 노력할 것"이라며 끝을 맺었다.

