삼성 TV '더 프레임', 유니온아트페어 신진 작가 작품 담아

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자가 9일부터 13일까지 현대 미술 작가들의 축제인 '2020 유니온아트페어'에 참여해 '더 프레임' TV를 활용한 작품 전시를 진행한다.

올해로 5회를 맞이하는 유니온아트페어는 신진 작가들을 한 자리에서 만날 수 있는 '작가 직거래 장터'로, 작가 스스로 시장을 개척한다는 취지로 기획된 행사다.

유니온아트페어는 서울 영등포구 문래동에 위치한 문래예술창작촌 내 7개 장소에서 열리며 80여 명의 작가들이 참여했다.

삼성전자는 문래예술창작촌 내 스페이스엑스엑스에서 더 프레임 3대를 활용해 출품작들을 디지털 아트 형식으로 선보였다.

또한 증강현실(AR)·가상현실(VR) 기술 기반의 버추얼 갤러리 체험 공간을 마련해 더 프레임의 대형 화면으로 전시 작품의 디테일을 다양한 시점에서 감상할 수 있도록 했다.

삼성전자는 더 프레임의 '아트 스토어'를 통해 전 세계 소비자에게 2020 유니온아트페어 참여 작가 13인의 작품 22점도 소개한다.

더 프레임 아트 스토어는 비엔나의 알베르티나 박물관, 마드리드의 프라도 미술관, 피렌체의 우피치 미술관, 상트페테르부르크의 에르미타주 미술관, 암스테르담의 반 고흐 미술관 등 전 세계 유명 미술관·갤러리가 소장한 1200점 이상의 작품을 4K 화질로 제공하는 디지털 아트 유통 플랫폼이다.

삼성전자 영상디스플레이사업부 추종석 부사장은 "더 프레임은 일반 TV 개념을 넘어 글로벌 아트 유통 플랫폼으로 평가 받고 있는 혁신 제품"이라며 "더 프레임만의 차별화된 기능을 바탕으로 미술관, 작가들과의 지속적 협업을 통해 소비자에게 다양한 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

