공항에 버려진 병아리 수만 마리…"살기 위해 사체 쪼아먹기도"

[아시아경제 최은영 기자] 스페인 마드리드 바라하스 공항에서 새끼 병아리 2만 6천여마리가 사흘간 버려져 떼죽음을 당했다. 저체온증에 시달리다 못한 병아리들은 폐사한 사체를 쪼아먹기도 한 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다.

8일 외신에 따르면 스페인 경찰은 마드리드 바라하스 국제공항 화물터미널 밖에서 종이 상자 형태의 우리에 담긴 병아리들을 발견하고 구조했다.

발견된 병아리들은 2만 6천 마리가량의 갓 태어난 새끼 병아리인 것으로 밝혀졌다. 이들은 사흘간 먹이와 물도 없이 추위 속에 방치된 채 발견됐다.

경찰은 "발견 당시 이미 6천여 마리는 숨진 상태였고 나머지 병아리들은 저체온증을 앓고 있었다"라며 "생존한 병아리들이 살아남기 위해 죽은 병아리의 사체를 쪼아먹고 있었다"라고 전했다.

이어 "사체가 부패하며 강한 냄새를 풍겼고 이것이 살아남은 병아리들의 생존 조건을 더 열악하게 만들었다"고 안타까움을 토로했다.

구조된 병아리 중 역시 상당수가 이후 숨을 거둔 것으로 밝혀졌다. 생존한 3200여 마리는 동물보호 기관으로 옮겨졌다. 안타까운 소식을 들은 시민들이 SNS를 통해 보호기관으로 램프와 사료 등을 후원한 덕에 입양을 기다리고 있다고 전해졌다.

경찰과 현지 언론에 따르면 병아리들은 당초 판지 상자에 담겨 다른 곳으로 수송될 예정이었으나 종이상자가 비를 맞아 일부가 녹는 등 파손돼 최종 목적지에 갈 수 없게 되자 화물 배송업자가 버리고 간 것으로 밝혀졌다.

경찰은 병아리를 두고 간 화물 배송업체 관계자를 상대로 수사에 착수했다고 밝히며 "이번 사건에 관련해 운송업체 등 일부는 동물 학대 혐의로 기소될 수 있다"라고 엄중한 처벌을 예고했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr