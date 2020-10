속보[아시아경제 오주연 기자] 김정은 북한 국무위원장이 10일 열린 노동당 창건 75주년 열병식에서 "강력한 군사력은 그 누구를 겨냥한 것이 아니라 우리 스스로를 지키자고 키우는 것"이라면서 "인민들의 복리를 증진시키고 이상적인 사회를 위해 노력할 것"이라고 말했다.

