속보[아시아경제 오주연 기자] 김정은 북한 국무위원장이 10일 열린 노동당 창건 75주년 열병식에서 "인민들로부터 절대적으로 지지를 받고 있지만 아직 노력이 부족해 생활 어려움에서 벗어나지 못하고 있다"며 "보답하지 못해 면목이 없다"고 말했다.

